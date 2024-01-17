الإقامة في منزل منخفض الحرارة تحميك من مخاطر مميتة

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كشفت البروفيسورة هانا بالوبينسكي، الباحثة في جامعة ماستريخت بهولندا، والتي تدرس تأثير درجة الحرارة على الجسم، أن الإقامة في منزل بارد يقلل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، بالإضافة إلى الحصول على نوم أفضل. اضافة اعلان





فوائد خفض درجة الحرارة



يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني



خفض منظم الحرارة قبل النوم



يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



نوم أعمق



وأبرزت صحيفة "ديلي ميل"، كيف يمكن أن يؤدي خفض درجة الحرارة - لفترات قصيرة وثابتة - إلى انعكاسات إيجابية على صحة الفرد.وفقًا للبروفيسورة بالوبينسكي، يمكن أن يساعد خفض درجة الحرارة قليلًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وتضمنت إحدى الدراسات التي أجرتها، تعريض المشاركين لدرجة حرارة تتراوح من 14 إلى 15 درجة مئوية – وهي غرفة باردة نسبيًا – لمدة ست ساعات يوميًا على مدار عشرة أيام.وأجرى الباحثون قياسات لاستقلاب الجلوكوز، أي مدى سرعة إزالة السكر الزائد من الدم، قبل وبعد التعرض للبرد.وأظهرت النتائج، أن المشاركين تحسن استقلاب الجلوكوز لديهم بشكل ملحوظ بعد الدراسة. وكانوا أفضل بنسبة تصل إلى 40 في المئة في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.وأرجعت البروفيسورة بالوبينسكي أسباب ذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى ما يسمى بـ "ناقل الجلوكوز 4"، وهو "بروتين يمكنه إزالة الجلوكوز من مجرى الدم بسرعة أكبر، وهو أمر إيجابي لأنه يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز".مع ذلك، أوصى الخبراء، أولئك الذين يأملون في الاستفادة من الفوائد الصحية لدرجات الحرارة الباردة، بخفض منظم الحرارة بضع درجات فقط لبضع ساعات في اليوم قبل أن يصبحوا أكثر برودة.ويمكن أن يؤدي التعرض للبرد الشديد إلى انخفاض حرارة الجسم، وهو ما يكون الشباب والكبار عرضة له بشكل خاص.ويجب أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب توخي الحذر الشديد، حيث تنقبض الأوعية الدموية استجابةً للبرد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.قضاء الوقت في بيئة أكثر برودة قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يكون ذلك بسبب أن الدهون البنية يمكن أن تزيد عندما يتكيف الجسم مع البرد، وفقًا لدراسة البروفيسورة بالوبينسكي.ويعتقد أن الدهون البنية تقلل نسبة الكوليسترول وتكافح السمنة وتخفض ضغط الدم، وكلها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وقالت البروفيسورة بالوبينسكي: "تسمى الدهون البنية الدهون البنية لأنه عندما تنظر إليها تحت المجهر، فإنها تحتوي على الكثير من مصانع الطاقة الصغيرة التي تسمى الميتوكوندريا، والتي لها لون بني".ويمكن لهذه الخلايا إنتاج الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية البالغة 37 درجة مئوية.وعلى عكس الدهون البيضاء، والتي تظهر بكثرة حول منطقة الخصر والمؤخرة والذقن، فإن النوع البني يتم توزيعه بشكل غير مرئي ومضغوط في الداخل، خاصة حول لوحي الكتف والعمود الفقري والكليتين.ويُعتقد أنه يقع في موقع استراتيجي للحفاظ على دفء الأعضاء المهمة.يمكن للغرفة الباردة أن توفر الظروف المثالية لنوم أفضل ليلاً، لأنه يمكن أن يساعد الجسم على التبريد بشكل طبيعي عندما يحين وقت النوم ويجعل من السهل الدخول في نوم عميق.ويمكن أن تجعل درجة حرارة الغرفة الباردة النوم أسهل، لأنها تعمل بالتنسيق مع الساعة البيولوجية للجسم.وقالت البروفيسورة كاثرين ريد، خبيرة علم الأعصاب في مركز طب النوم بجامعة نورث وسترن الأمريكية: "في الليل تنخفض درجة حرارة الجسم، ويحدث هذا في الوقت الذي نرغب فيه في الذهاب إلى السرير، وهو بمثابة إشارة لنا للذهاب إلى النوم".وتابعت: "لذا، عندما يبدأ إيقاع درجة حرارة الجسم الأساسية في الانخفاض، بحوالي درجة مئوية واحدة، يخبرك الجسم أن هذا هو الوقت الذي يجب أن تنام فيه. نريد مزامنة أنشطتنا حول ما يطلب منا جسمنا أن نفعله".وأوصت الدكتورة ريد بجعل الغرفة التي تنام فيها باردة ومظلمة وهادئة إما عن طريق خفض منظم الحرارة/ أو فتح نافذة أو تشغيل مروحة.وشهدت إحدى الدراسات، قيام متطوعين أصحاء بالنوم في غرفة تبلغ درجة حرارتها 17 درجة مئوية أو 22 درجة مئوية.وأظهرت النتائج أن المتطوعون الذين ناموا في الغرفة الأكثر برودة قضوا نسبة أعلى من الليل في أعمق مرحلة من النوم، تسمى N3.وتعتبر هذه المرحلة من النوم حيوية للذاكرة وصحة الدماغ وإصلاح الأنسجة وتقوية جهاز المناعة.كما ساعدت الغرفة الأكثر برودة الأشخاص على قضاء المزيد من الوقت في دورة حركة العين السريعة (REM)، وهو أمر مهم لتعزيز الذكريات.دراسة أخرى، نشرت عام 2012 في مجلة النوم، شملت 40 شخصًا يعانون من انقطاع التنفس البناء أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في توقف التنفس وبدءه، مما يؤدي إلى انقطاع النوم.ونام المشاركون في المختبر لمدة ثلاث ليالٍ بدرجة حرارة 16 أو 20 أو 24 درجة مئوية. ووجد الباحثون أن أولئك الذين ناموا عند درجة حرارة 16 درجة مئوية، ناموا لفترة أطول بشكل ملحوظ وأمضوا وقتًا أقل في الاستيقاظ.