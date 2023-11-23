الإعلان عن علاج جديد وفعال لمرض المايستوما

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كشفت أول تجربة سريرية في العالم لعلاج مرض المايستوما أو ما يعرف بالورم الفطري ، عن نتائج واعدة وفعالة في علاج هذا المرض المنتشر في العديد من بلدان أفريقيا وآسيا والأمريكتين . اضافة اعلان





علاج جديد وفعال

ماذا تعرف عن المايستوما؟

وأظهرت التجارب أن العقار فوسرافوكونازول Fosravuconazole ، ذو قدرة علاجية آمنة وفعالة، وفقا للتجارب والدراسات التي أجرتها مبادرة أدوية الأمراض المهملة ومقرها جنيف، بالتنسيق مع مركز أبحاث المايستوما في الخرطوم، وشركة آيساي اليابانية للأدوية.وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية في المؤتمر الأوربي ال 13 للطب المداري والصحة الدولية إكتميه ECTMIH ، الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة أوتريخت بهولندا .مما يذكر أن مرض المايستوما أو الورم الفطري هو عدوى مزمنة تسببها البكتيريا أو الفطريات، وهو أحد أكثر الأمراض إهمالًا في العالم، ويستأثر السودان والمكسيك بأكبر عدد من الحالات التي أبلغ عنها في أنحاء العالم، ويصاب به المريض عن طريق الزرع ، أي من خلال وخز الشوكة أثناء المشي بقدمين حافيتين، ويؤثر المرض بشكل أساسي على الفئات العمرية اليافعة، حيث يشكل الأطفال نحو 25% من المصابين، وتصيب العدوى الأنسجة الرخوة والعظام، وقد تؤدي إلى تشوهات شديدة تصل إلى حد الإعاقة، وقد تقود إلى بتر القدم، كما يسبب المرض مضاعفات في الصحة العقلية وانطوائية نظرا للتشوهات التي يسببها .// انتهى //