الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الأول من نوعه في العالم.. تطوير دواء يساعد على إنبات أسنان جديدة

العناية بالأسنان
العناية بالأسنان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

إذا كانت أسنانك قد سقطت نتيجة الكبر أو تساقطت نتيجة التسوس، أو تعاني من فقدانها كما عند الأطفال؛ فلا تحزن؛ حيث إنه بإمكانك أن تتناول بعض الأدوية المطوّرة فتساعدك على إنبات أخرى جديدة.اضافة اعلان

دواء جديد يحفز على إنبات الأسنان

 وتقوم حاليًا شركة أدوية يابانية ناشئة على تطوير دواء جديد يحفز على إنبات أسنان جديدة للبشر بدلاً عن تلك التي فقدت، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه في العالم.
وتستهدف الشركة طرح الدواء في الأسواق بحلول عام 2030.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه من المتوقع أن تبدأ شركة "توريجيم بيوفارما" التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول يوليو 2024 للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في إنبات أسنان جديدة في الفئران في عام 2018.

كيف يعمل العقار على إنبات الأسنان؟
يشار إلى أنه لدى معظم الأشخاص "براعم أسنان" لديها القابلية لأن تصبح سنًا جديدًا، وذلك إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، على الرغم من أن تلك البراعم عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق.
وابتكر الفريق عقارًا يعمل على تثبيط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان. ويعمل الدواء على هذه البراعم ويحفز نموها.
ويعتزم الفريق إجراء تجربة سريرية للدواء بحلول عام 2025 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات والذين يعانون من فقدان الأسنان، والذين يولدون بدون بعض أو كل الأسنان الدائمة.
كما أن العقار يمنح الأمل للبالغين الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس.

اقرأ أيضا

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
4:07 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هذه الأطعمة مفيدة للأمعاء وتحميك من أمراض مزمنة

WhatsApp Image 2023-09-25 at 12.36.14 AM (1)
2:05 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

حمى الضنك تجتاح بلدا آسيويا وتسجيل مئات الإصابات والوفيات

حساسية العين
9:27 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

كارثة في باكستان.. العشرات أصيبوا بالعمى بسبب دواء للعين

2016_6_26_15_26_8_885
5:53 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أبرزها مواجهة السرطان .. فوائد غير متوقعة للمخلل

اقرأ أيضا

استخدام تقنية SSO2.. إنجاز طبي جديد بمدينة الملك سعود الطبية

في وقت قياسي.. الإسعاف الجوي ينقذ مواطنًا في حادث على طريق الملك فهد

لا تتجاهله.. احذر: الشخير يهدد القلب والدماغ

تقنية بسيطة تكشف خطر الإصابة بـ الزهايمر قبل ظهوره بـ 20عامًا

نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم الإنسان للمرة الثانية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الخلايا الجذعية تساعد نمو الأسنان 8:00 م السبت، 26 أغسطس 2023

لتخفيف الآلام.. توصيات جديدة لعلاج أسنان الأطفال بالمسكنات

اقرأ أيضا

وظائف الدماغ
12:27 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

كيف تتعرف على السكتة الدماغية وتحمي نفسك من خطرها؟

الادوية
11:06 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تعرف على قيمته في المملكة.. سوق أدوية التخسيس عالميًا 100 مليار دولار

استشهاد شاب فلسطيني في جنين
6:03 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

5 أطعمة تكافح الشيخوخة وتحافظ على قوة الدماغ

IMG-20230923-WA0007
10:25 م السبت، 23 سبتمبر 2023

طبيب يكشف وصفة فعالة لعلاج مشاكل الغدة الدرقية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
4:07 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هذه الأطعمة مفيدة للأمعاء وتحميك من أمراض مزمنة

بطل قتالي
1:40 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد

طلاب الجامعات
9:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بعد إجازة اليوم الوطني.. تعرف على موعد الإجازة المطولة الثانية للطلاب والمعلمين

IMG-20230924-WA0009
9:24 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 12 مواطنا في الطائف وتبوك إثر مشاجرة جماعيةوتعطيل حركة السير

أهم 10
9:12 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

المصحف
8:08 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي