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الأكسحين يعالج ضعف الخصوبة لدى الرجال (دراسة)

الفياجرا
الأكسجين يعالج الخصوبة
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أكد بحث جديد نشر في المجلة الدولية لجراحة المسالك البولية وأمراض الكلى أن استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة يوميا يمكن أن يكون فعالا مثل الفياجرا لعلاج العجز الجنسي.اضافة اعلان

الأكسجين يؤدي نفس دور الأدوية وبدون آثار جانبية

وأشار البحث إلى أن الأكسجين يؤدي نفس الدور، وبدون أي آثار جانبية، وربما تكون النتائج أطول أمدا.
ويتم علاج الضعف الجنسي عادة بأدوية مثبطات فوسفودايستراز 5 (PDE5)، بما في ذلك السيلدينافيل في الفياجرا وتادالافيل في سياليس.

الأدوية ليست فعالة لكل الرجال عكس الأكسجين

ويمكن أن تكون الإدوية فعالة للغاية ولكنها ليست مناسبة لجميع الرجال، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية النترات للذبحة الصدرية وأولئك الذين يعانون من مشكلة خطيرة في القلب أو الكبد.
وتتضمن الآثار الجانبية المحتملة لـ PDE5 عسر الهضم واحتقان الأنف وآلام الظهر وآلام العضلات. وتظهر الدراسات أن ثلث الرجال لا يستجيبون للأدوية.

تنفس الأكسجين لمدة 90 دقيقة يوميا يعالج الخصوبة

وشمل البحث الجديد، الذي أجراه أطباء المسالك البولية في مستشفى أزمير للتدريب والأبحاث، 100 رجل مع علاج مجموعة واحدة بالأكسجين وإعطاء مجموعة أخرى تادالافيل يوميا لمدة شهر.
وكان الرجال في مجموعة الأكسجين يجلسون في غرف الضغط العالي ويتنفسون الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة يوميا.

غرف الضغط العالي وامتصاص الأكسجين

ويساعد الضغط المتزايد في غرف الضغط العالي الرئتين والأنسجة على امتصاص كمية أكبر من الأكسجين أكثر من المعتاد.
وأظهرت مجموعة الأكسجين وتادالافيل التحسن نفسه تقريبا في الوظيفة الجنسية، حوالي 50%.

يعمل الأكسجين بصرف النظر عن العمر والمدة

ويعمل الأكسجين بغض النظر عن العمر أو المدة التي عاني فيها الرجال من الضعف الجنسي.
وثبت استمرت التأثيرات لمدة شهرين في المتوسط، بخلاف التناقص مع الأدوية المقوية، والتي تستخدم عند الطلب مع آثار تستمر لمدة تصل إلى أربع ساعات.

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