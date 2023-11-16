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الأعراض المبكرة لسرطان عنق الرحم التي يصعب اكتشافها.. تعرفي عليها

سرطان الرحم
فحص عينات الرحم لاكتشاف الخلايا السرطانية
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يحدث سرطان عنق الرحم عندما تبدأ خلايا عنق الرحم، الجزء المنخفض من الرحم الذي يتصل بالمهبل، بأن تصبح غير طبيعية. 
وقد لايسبب سرطان عنق الرحم أي أعراض، أو ربما لاتكون الأعراض واضحة.اضافة اعلان
وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحم هي:
-النزيف المهبلي غير المعتاد، بما في ذلك:
 بعد انقطاع الطمث 
بعد ممارسة العلاقة الحميمة 
بين الدورات الشهرية المنتظمة
- تغييرات في الإفرازات المهبلية. 
الألم أو الانزعاج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. 
-ألم غير مبرر في أسفل الظهر أو الحوض.

السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم

والسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة، وهو شائع جدًا وعادةً ما يختفي من تلقاء نفسه دون التسبب في أي مشاكل.
لكنه يسبب في بعض الأحيان تغيرات في خلايا عنق الرحم، والتي يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم. وفي المتوسط، يحدث هذا ببطء، عادة ما بين خمس إلى 20 سنة.
وتشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين، وضعف الجهاز المناعي، وتناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم، ودواء يسمى ثنائي إيثيلستيلبيسترول (DES)، تم إعطاؤه لبعض النساء الحوامل من عام 1938 حتى عام 1971.
وتعيش نحو 51 في المئة من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهن بسرطان عنق الرحم لمدة عشر سنوات أو أكثر.

فحص عينات من عنق الرحم

ويتم فحص عينات من عنق الرحم بحثًا عن فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة. وإذا تم العثور على الفيروس، يتم فحص العينة مرة أخرى لمعرفة التغييرات في الخلايا.
وإذا لم تكن هناك تغييرات في الخلايا، تتم إجراء فحص عنق الرحم للمرة الثانية في غضون عام واحد للتأكد من القضاء على فيروس الورم الحليمي البشري.
وإذا تم العثور على فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة وتغييرات في الخلايا، فسيتم إجراء التنظير المهبلي، يتضمن استخدام المجهر للنظر إلى عنق الرحم بمزيد من التفاصيل.

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