الأطول عمرًا على وجه الأرض: القيلولة والصلاة أفضل علاج للتوتر

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توجد خمس مناطق في العالم - يطلق عليها اسم "المناطق الزرقاء" - حيث يعيش السكان حتى عمر 100 عام وأكثر.

ويعتقد الخبراء الذين يدرسون أنماط الحياة لدى سكن إيكاريا باليونان؛ ولوما ليندا بالولايات المتحدة؛ ونيكويا بكوستاريكا؛ وأوكيناوا باليابان وسردينيا بإيطاليا، أن طول عمرهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسلوب حياتهم وروتينهم. اضافة اعلان

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن أحد ركائز الحياة في هذه المجتمعات هو إيجاد طرق للشعور بقدر أقل من التوتر.

وقال الباحث دان بوتنر - الذي يقود دراسات عن هؤلاء المعمرين مع فريق من علماء السكان في محاولة "لعكس هندسة طول العمر" – إن سكان المناطق الخمس يتمتعون بحيل فريدة للتخلص من مخاوف اليوم والرجوع خطوة إلى الوراء.

وكتب دان : "التوتر هو أحد الأسباب الرئيسية للالتهابات المزمنة . كما أن له روابط مباشرة بالقضايا الصحية الرئيسة المرتبطة بالعمر، من الخرف إلى مرض الزهايمر" .

ولكن في حين أن الكثيرين قد يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من التوتر، فإن سكان المنطقة الزرقاء يتبعون نهجًا أكثر لطفًا في العناية بصحتهم العقلية، فيما أسماه "التحول إلى الأسفل".



وفيما يلي أبرز الطرق للمساعدة على التخلص من التوتر:





. القيلولة



. الصلاة



يحصل سكان إيكاريا باليونان على قيلولة يومية، حتى إن دان يصف الأمر بقوله: "تموت القرية بأكملها خلال وقت القيلولة بعد الظهر".واقترح إضافة القيلولة إلى الروتين اليومي، ولكن إذا كان يومك لا يسمح بذلك، فيمكنك تخصيص وقت للنوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.واستشهد دان بدراسة سويسرية أشارت إلى أن القيلولة بانتظام قد تساعد الناس على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.وأضاف أنه بالإضافة إلى مساعدة القلب، فإن قيلولة بعد الظهر يمكن أن توازن أيضًا هرمونات التوتر.وتوصلت أبحاث أخرى إلى أن القيلولة يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف، في حين أوصت دراسة أخرى بالحصول على قيلولة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.هنالك آثار نفسية عظيمة للصلاة، فعندما يتم المؤمن خشوع الصلاة فإن ذلك يساعده على التأمل والتركيز والذي هو أهم طريقة لمعالجة التوتر والإرهاق العصبي.كذلك الصلاة علاج ناجع للغضب والتسرع والتهور فهي تعلم الإنسان كيف يكون هادئًا وخاشعًا وخاضعا لله عز وجل وتعلمه الصبر والتواضع.

ويرى دان أن الصلاة يمكن ان تكون بمثابة فرصة للتواصل الاجتماعي وإحاطة نفسك بأشخاص آخرين.





. احترم أسلافك



يتم التعامل مع الأسلاف بأعلى درجات الاحترام في أوكيناوا باليابان.ويبذل العديد من السكان قصارى جهدهم للحفاظ على اتصال وثيق معهم وحتى قضاء بعض الوقت كل يوم لتقديم احترامهم لهم.