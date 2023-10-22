الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الأطول عمرًا على وجه الأرض: القيلولة والصلاة أفضل علاج للتوتر

النوم-السهر
القيلولة مفيدة لصحة الجسم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توجد خمس مناطق في العالم - يطلق عليها اسم "المناطق الزرقاء" - حيث يعيش السكان حتى عمر 100 عام وأكثر.
ويعتقد الخبراء الذين يدرسون أنماط الحياة لدى سكن إيكاريا باليونان؛ ولوما ليندا بالولايات المتحدة؛ ونيكويا بكوستاريكا؛ وأوكيناوا باليابان وسردينيا بإيطاليا، أن طول عمرهم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسلوب حياتهم وروتينهم.اضافة اعلان
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن أحد ركائز الحياة في هذه المجتمعات هو إيجاد طرق للشعور بقدر أقل من التوتر.
وقال الباحث دان بوتنر - الذي يقود دراسات عن هؤلاء المعمرين مع فريق من علماء السكان في محاولة "لعكس هندسة طول العمر" – إن سكان المناطق الخمس يتمتعون بحيل فريدة للتخلص من مخاوف اليوم والرجوع خطوة إلى الوراء.
وكتب دان : "التوتر هو أحد الأسباب الرئيسية للالتهابات المزمنة . كما أن له روابط مباشرة بالقضايا الصحية الرئيسة المرتبطة بالعمر، من الخرف إلى مرض الزهايمر" .
ولكن في حين أن الكثيرين قد يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من التوتر، فإن سكان المنطقة الزرقاء يتبعون نهجًا أكثر لطفًا في العناية بصحتهم العقلية، فيما أسماه "التحول إلى الأسفل".

وفيما يلي أبرز الطرق للمساعدة على التخلص من التوتر:

. القيلولة

يحصل سكان إيكاريا باليونان على قيلولة يومية، حتى إن دان يصف الأمر بقوله: "تموت القرية بأكملها خلال وقت القيلولة بعد الظهر".
واقترح إضافة القيلولة إلى الروتين اليومي، ولكن إذا كان يومك لا يسمح بذلك، فيمكنك تخصيص وقت للنوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
واستشهد دان بدراسة سويسرية أشارت إلى أن القيلولة بانتظام قد تساعد الناس على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأضاف أنه بالإضافة إلى مساعدة القلب، فإن قيلولة بعد الظهر يمكن أن توازن أيضًا هرمونات التوتر.
وتوصلت أبحاث أخرى إلى أن القيلولة يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف، في حين أوصت دراسة أخرى بالحصول على قيلولة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

. الصلاة

هنالك آثار نفسية عظيمة للصلاة، فعندما يتم المؤمن خشوع الصلاة فإن ذلك يساعده على التأمل والتركيز والذي هو أهم طريقة لمعالجة التوتر والإرهاق العصبي.
كذلك الصلاة علاج ناجع للغضب والتسرع والتهور فهي تعلم الإنسان كيف يكون هادئًا وخاشعًا وخاضعا لله عز وجل وتعلمه الصبر والتواضع.

ويرى دان أن الصلاة يمكن ان تكون بمثابة فرصة للتواصل الاجتماعي وإحاطة نفسك بأشخاص آخرين.
 

. احترم أسلافك


يتم التعامل مع الأسلاف بأعلى درجات الاحترام في أوكيناوا باليابان.
ويبذل العديد من السكان قصارى جهدهم للحفاظ على اتصال وثيق معهم وحتى قضاء بعض الوقت كل يوم لتقديم احترامهم لهم.

اقرأ أيضا

السمنة
10:17 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

دراسة حديثة تكتشف السبب الرئيسي للسمنة

شرب الشاي
9:59 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

عكس ما يشاع.. 8 فوائد لشرب الشاي في الصباح

التأتأة
8:28 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

في يومها العالمي.. ما لا تعرفه عن "التأتأة" وكيفية حدوثها

الاكتئاب
5:24 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

للحفاظ على الصحة العقلية.. كيف تتعامل إيجابيًا مع اكتئاب أخبار الحروب؟

اقرأ أيضا

نظام غذائي يعزز صحة العيون وقوة الإبصار

علاج يشفي جروح السكري بشكل سريع

دراسة توضح أهمية المشي قبل إجراء أي عملية جراحية

باحثون يتوصلون إلى علاج جديد يستهدف سبب الفشل الكلوي لدى الأطفال

الصحة تنصح الجميع: لا تتناولوا الشاي والقهوة في هذا الموعد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الصحة
5:11 م السبت، 21 أكتوبر 2023

هل التطعيم ضد الأنفلونزا أثناء الحمل آمن؟.. "الصحة" تجيب

الكينوا
9:16 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

بديلا عن الأرز ومفيدة لمن يعانون من حساسية القمح.. ماذا تعرف عن بذور الكينوا؟

الثرثرة 141
10:22 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

هل أنت ثرثار؟.. علامة مبكرة لـ 4 مشاكل عقلية خطيرة

طب وجرحة العيون
10:21 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

استخدام الذكاء الاصطناعي بعلاج وجراحة العيون في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:03 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تقديم موعد إيداع الرواتب لشهر أكتوبر وتأثير العاصفة "تيج" على المملكة

شرب الشاي
9:59 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

عكس ما يشاع.. 8 فوائد لشرب الشاي في الصباح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش

اختبار الأختبارات اختبارات
8:40 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

غدًا.. بداية التسجيل في الرخصة المهنية للتخصصات.. تعرف على التفاصيل

الراتب - ريال 0 عملة
8:05 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

تم تقديمه لهذا الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

الضمان الاجتماعي المطور
7:45 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الاختبارات