الأطباء يحذرون من أجهزة شائعة الاستخدام في الشتاء تدمر خصوبة الرجال

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طالب الأطباء بضرورة إيقاف تشغيل ميزة تدفئة المقاعد في السيارات التي يقودها الرجال إذا كانوا يريدون الحفاظ على خصوبتهم. اضافة اعلان





تدفئة مقاعد السيارات تؤثر على خصوبة الرجال



درجة حرارة الخصيتين وإنتاج الحيوانات المنوية



نصيحة للرجال بالابتعاد عن البطانيات الكهربائية





ركوب الدراجات مسافات طويلة يضر بالخصيتين



وقالوا إن ذلك يعود إلى أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الميزة الشائعة إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين، ما يؤثر سلبا على إنتاج الحيوانات المنوية.وأصبحت المقاعد المدفأة شائعة بشكل متزايد في المركبات حول العالم وتحظى بشعبية خاصة في هذا الوقت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة.وتعد تدفئة الجسم خلال القيادة تجربة ممتعة للغاية، إلا أن إنتاج الحيوانات المنوية عالي الجودة يتطلب أن تكون الخصيتين أكثر برودة بعدة درجات من بقية الجسم.وقال آلان باسي، الأستاذ بجامعة مانشستر: "لقد عرفنا منذ فترة أن تسخين الخصيتين من خلال ارتداء السراويل الضيقة أو الجلوس لفترة طويلة عند قيادة السيارة يمكن أن يقلل من إنتاج الحيوانات المنوية".وينصح الخبراء الرجال بالابتعاد عن البطانيات الكهربائية في فصل الشتاء، موضحين أن استخدام مقاعد السيارة الساخنة أو البطانيات الكهربائية خلال موجة البرد "قد يفعل الشيء نفسه".وتابعت الدكتورة تشانا جاياسينا، من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "أي شيء يدفئ الخصيتين يمكن أن يلحق الضرر ببعض الحيوانات المنوية، ما يجعلها أقل عرضة لتخصيب البويضة.وقالت إن أكثر ما يضر الخصيتين هو ركوب الدراجات لمسافة طويلة مع ارتداء قماش الليكرا أو الحمامات الساخنة والطويلة.جدير بالذكر أن الحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن بعض المهن تؤثر على ما إذا كان الرجل لديه عينة قوية بما يكفي للتكاثر.