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اكتشاف نظام داخل الأمعاء يؤثر في السمنة والسكري

السمنة
أمراض السمنة والسكري
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قرر فريق من الأطباء المختصين بأمراض الجهاز الهضمي بجامعة واشنطن، دراسة كيفية تأثير الطعام والميكروبيوم المعوي على الصحة والمرض.اضافة اعلان

هرمونات الأمعاء وعملية فقدان الوزن

وقدم الفريق منظورًا داخليًا حول الدور الذي تؤديه هرمونات الأمعاء الطبيعية والطعام الصحي، في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، وفقًا لـ "مكة".
وتستهدف أدوية إنقاص الوزن ومرض السكري المسارات التنظيمية المرتبطة بكل من السمنة ومرض السكري، وتعد على نطاق واسع بمثابة اختراقات لفقدان الوزن والتحكم بنسبة السكر في الدم.

الأجسام تنتج نسخًا طبيعية من أدوية التخسيس والسكري

واتضح أن جسمنا ينتج نسخًا طبيعية من هذه الأدوية، المعروفة أيضًا باسم هرمونات الإنكريتين، في الأمعاء.
وقد لا يكون مفاجئًا أن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام تساعد في تنظيم هذه الهرمونات.

آلية التخلص من مكونات الطعام غير المهضومة

وتأخذ البكتيريا المتخصصة الموجودة في الأمعاء السفلية مكونات الطعام التي لا يمكن هضمها، مثل الألياف والبوليفينول، عناصر النباتات التي تتم إزالتها في كثير من الأطعمة المصنعة.
وتقوم الأمعاء بتحويلها إلى جزيئات تحفز الهرمونات للتحكم في شهيتك والتمثيل الغذائي، وتشمل "جي إل بي 1" وهو نسخة طبيعية من "أوزيمبيك".

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