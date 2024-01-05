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اكتشاف علمي يُمهّد للتغلب على نوبات الهلع والذعر

نوبات الذعر الليلي
بعض الأشخاص يعاني من نوبات الهلع
أ أ
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توصل باحثون إلى اكتشاف في الدماغ من شأنه أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة لنوبات الهلع.
واكتشف باحثون من معهد سالك للدراسات البيولوجية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، دائرة دماغية تتكون من خلايا عصبية تنظم الأعراض الشبيهة بالذعر لدى الفئران، وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ونشرت في مجلة "نيتشر نيوروساينس" اضافة اعلان

الخلايا العصبية والوصلات في الدماغ

وشرع الباحثون في رسم خريطة للمناطق والخلايا العصبية والوصلات في الدماغ التي تتوسط في نوبات الهلع.
وقال كبير مؤلفي الدراسة سونح هان، أستاذ مساعد في معهد سالك: "في السابق، كنا نظن أن اللوزة الدماغية، المعروفة باسم مركز الخوف في الدماغ، هي المسؤولة بشكل رئيسي- ولكن حتى الأشخاص الذين لديهم ضرر في اللوزة الدماغية لا يزالون يعانون من نوبات الهلع، لذلك عرفنا أننا بحاجة إلى البحث في مكان آخر". 
وأضاف في بيان: "الآن، وجدنا دائرة دماغية محددة خارج اللوزة الدماغية مرتبطة بنوبات الهلع ويمكن أن تلهم علاجات جديدة لاضطرابات الهلع تختلف عن أدوية اضطرابات الهلع المتاحة حاليًا والتي تستهدف عادةً نظام السيروتونين في الدماغ"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

أعراض الهلع

وتشمل أعراض الهلع: الخوف الشديد وتعرق الكفين وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب.
وركز الباحثون جهودهم على النواة شبه العضدية الجانبية، وهي جزء من الدماغ ينقل المعلومات الحسية.
وتنتج هذه المنطقة من الدماغ عديد الببتيد المنشط لإنزيم سيكلاز الأدينيلات في الغدة النخامية، والذي ينظم استجابات التوتر. 
ودرس الفريق دورها في إثارة الذعر وتحفيز التغيرات العاطفية والجسدية لدى الفئران.
وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة الأولى سوكجاي كانج، والباحث الكبير في مختبر هان: "لقد ارتبطت السلوكيات العاطفية والمرتبطة بالتوتر بالخلايا العصبية المعبرة عن (عديد الببتيد المنشط لإنزيم سيكلاز الأدينيلات في الغدة النخامية) في الماضي". 
وأضاف: "من خلال محاكاة نوبات الهلع لدى الفئران، تمكنا من مراقبة نشاط تلك الخلايا العصبية واكتشاف علاقة فريدة بين دائرة الدماغ ((عديد الببتيد المنشط لإنزيم سيكلاز الأدينيلات في الغدة النخامية) واضطراب الهلع".

تقليل أعراض الذعر

ووجد الباحثون أن أعراض الذعر يمكن تقليلها عن طريق تثبيط إشارات (عديد الببتيد المنشط لإنزيم سيكلاز الأدينيلات في الغدة النخامية). ويريدون حاليًا تحويل انتباههم إلى العلاقة بين القلق والذعر. 
ويمكن لنوبات الهلع أن تأتي فجأة وبدون سبب واضح، كما قال هان، في حين أن اضطرابات القلق عادة ما يكون لها محفزات واضحة. 
وأضاف هان: "نظرًا لأن القلق يبدو أنه يعمل بشكل عكسي مع دائرة الذعر الدماغية، سيكون من المثير للاهتمام أن ننظر إلى التفاعل بين القلق والذعر، لأننا نحتاج الآن إلى شرح كيف أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق لديهم ميل أكبر للتعرض لنوبات الهلع".

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