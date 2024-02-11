اكتشاف جميع أنواع السرطانات بطريقة بسيطة جدًا

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طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية خلال اللعاب، كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.





استكشاف الخلايا السرطانية من خلال اللعاب



التمييز بين أنواع التغيرات الهيكلية في الغليكان



تحليل بيانات 220 مصابًا وتحديد 11 سرطانًا



وقام مجموعة من الباحثين بجامعة غوتنبرج بتطوير طريقة فعالة، لتفسير التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، من خلال لعاب الفم، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".ويعد الغليكان نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم.وطور الباحثون في جامعة غوتنبرج طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من التغيرات الهيكلية في بنية الغليكان.وذكر دانييل بوجار، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة، أنه خلال السماح لطريقتنا المطورة حديثًا، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالعمل خلال كميات كبيرة من البيانات، تمكنا من العثور على هذه الروابط.وأضاف، لقد قمنا بتحليل بيانات من نحو 220 مريضًا يعانون من 11 سرطانًا، تم تشخيصهم بشكل مختلف، وحددنا الاختلافات في البنية التحتية للغليكان، اعتمادًا على نوع السرطان.