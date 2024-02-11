اكتشاف جميع أنواع السرطانات بطريقة بسيطة جدًا

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طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية خلال اللعاب، كافية لاستكشاف
الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.
استكشاف الخلايا السرطانية من خلال اللعابوقام مجموعة من الباحثين بجامعة غوتنبرج بتطوير طريقة فعالة، لتفسير
التغيرات في جزيئات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية، من خلال لعاب الفم،
وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تسك دايلي".
ويعد الغليكان نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلايا الإنسان، ومن المعروف منذ فترة أن التغيرات في بنية الغليكان يمكن أن تشير إلى التهاب أو مرض في الجسم.
التمييز بين أنواع التغيرات الهيكلية في الغليكانوطور الباحثون في جامعة غوتنبرج طريقة للتمييز بين الأنواع المختلفة من
التغيرات الهيكلية في بنية الغليكان.
وذكر دانييل بوجار، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة، أنه خلال السماح لطريقتنا المطورة حديثًا، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالعمل خلال كميات كبيرة من البيانات، تمكنا من العثور على هذه الروابط.