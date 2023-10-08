اكتشاف "السكري" في الثلاثين يقصّر العمر 14 عامًا

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توصلت دراسة إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري لدى البالغين الأصغر سنًا على مستوى العالم، قد يؤدي إلى تقصير متوسط العمر. اضافة اعلان

إذ يمكن لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني في سن الثلاثين أن يخفض متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى 14 عامًا، وفقًا لنتائج الدراسة.

بينما يؤدي التشخيص في سن الخمسين إلى تقليص متوسط العمر المتوقع بمقدار ست سنوات، وفقًا للنتائج التي نشرت في عدد أكتوبر من دورية "لانسيت للسكري والغدد الصماء".

قال مؤلف الدراسة إيمانويل دي أنجيلانتونيو، أستاذ علم الأوبئة السريرية في معهد فيكتور فيليب دحدلة لأبحاث القلب والرئة بجامعة كامبريدج: "كان يُنظر إلى مرض السكري من النوع الثاني على أنه مرض يصيب كبار السن، لكننا نرى بشكل متزايد أشخاصًا يتم تشخيصهم في وقت مبكر من الحياة. وكما أظهرنا، فإن هذا يعني أنهم معرضون لخطر متوسط العمر المتوقع أقصر بكثير مما كانوا عليه لولا ذلك".





انخفاض متوسط العمر المتوقع



الوقاية من السكري من النوع الثاني



أسباب الوفيات



وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بجامعتي كامبريدج وجلاسكو وأماكن أخرى بفحص بيانات من دراستين دوليتين رئيسيتين - التعاون بشأن عوامل الخطر الناشئة والبنك الحيوي في المملكة المتحدة - لـ 1.5 مليون فرد.ووجد الباحثون أن كل عقد من التشخيص المبكر بمرض السكري كان مرتبطا بما يقرب من أربع سنوات من انخفاض متوسط العمر المتوقع.وفي البيانات السكانية الأمريكية، توفي الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري من النوع الثاني في سن 30 و40 و50 عامًا في المتوسط بنحو 14 و10 و6 سنوات، على التوالي، مقارنة بأولئك الذين لايعانون منه.وكانت تقديرات النساء أسوأ من الرجال، إذ كانت الوفيات بينهن قبل الرجال بعمر 16 و11 و7 سنوات، مقارنة بـ سن 14 و9 و5 سنوات للرجال. وكانت النتائج مماثلة بالنسبة للأشخاص في المملكة المتحدة.وقال ستيفن كابتوجي، الباحث الرئيسي في بيان صحفي لجامعة كامبريدج: "يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني إذا تم تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقديم الدعم لهم - سواء كان ذلك لإجراء تغييرات على سلوكهم أو توفير الدواء لتقليل مخاطرهم".وأضاف، وفقًا لوكالة "يو بي آي": "لكن هناك أيضًا تغييرات هيكلية يجب علينا كمجتمع أن نسعى إليها، بما في ذلك ما يتعلق بتصنيع الأغذية، والتغييرات في البيئة المبنية لتشجيع المزيد من النشاط البدني، وما إلى ذلك".وتابع: "بالنظر إلى تأثير مرض السكري من النوع الثاني على حياة الناس، فإن منع - أو على الأقل تأخير ظهور - الحالة يجب أن يكون أولوية ملحة".وتعزو الدراسة الارتفاع في حالات مرض السكري إلى زيادة مستويات السمنة والسلوك المستقر وسوء التغذية. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 537 مليون بالغ سيصابون بمرض السكري في جميع أنحاء العالم في عام 2021.تزيد الإصابة بهذا المرض من خطر إصابة الفرد بمضاعفات مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل الكلى والسرطان.ومعظم الانخفاض في متوسط العمر المتوقع الذي لاحظه الباحثون في الدراسة كان بسبب الوفيات المرتبطة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وتمدد الأوعية الدموية، والسرطان.وقال نافيد ستار، الأستاذ والمستشار الفخري في معهد العلوم الطبية للقلب والأوعية الدموية بالجامعة: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها فكرة أنه كلما كان الفرد أصغر سنًا عندما يصاب بمرض السكري من النوع الثاني، كلما زاد الضرر الذي يتراكم في الجسم بسبب ضعف عملية التمثيل الغذائي".وشدد ستار على أن "النتائج تشير أيضًا إلى أن الاكتشاف المبكر لمرض السكري عن طريق الفحص الذي يتبعه إدارة مكثفة للجلوكوز يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات طويلة المدى لهذه الحالة".