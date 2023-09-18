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افعلها على الفور.. 3 أشياء تساعدك على تجنب الإمساك

شرب الماء
ينصح بالإكثار من شرب الماء
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كشفت الدكتورة جانين بورينج، طبيبة العلاج الطبيعي عن أهم ثلاث نصائح لتخفيف الإمساك.
وقالت الدكتورة بورينج، إن هذه العادات ستساعدك على "التبرز على الفور"، وتتمثل في الآتي:اضافة اعلان
. الألياف
ونصحت الدكتورة بورينج بالإكثار من أكل التين، قائلة: "التين رائع، ومليء بالألياف، ويساعد في علاج الإمساك".
وأشارت إلى أن الألياف عنصر غذائي أساسي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

التين المجفف

وتحتوي ثلاث إلى خمس حبات من التين المجفف على حوالي خمسة جرامات من الألياف، أي حوالي سدس الكمية اليومية الموصى بها من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا والتي تبلغ 30 جرامًا.
وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون، لصحيفة "ذا صن": “الشيء الرئيسي لدعم عادات الأمعاء الصحية هو تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المتكونة من النباتات حتى يتم استهلاك ما يكفي من الألياف".
وأضاف: "هناك مجموعة متنوعة من مصادر الألياف، من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس والفواكه والخضروات". 

. الترطيب

أوصت الدكتورة بورينج بالإكثار من شرب الماء، قائلة: "بالطبع، أنت بحاجة إلى الترطيب المناسب بمياه ذات نوعية جيدة للحفاظ على سير الأمور".
وتوصي هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا لضمان بقائهم رطبًا.
ويعد الترطيب أمرًا أساسيًا لحركات الأمعاء الطبيعية لأنه يساعد على إبقاء البراز رخوًا وقادرًا على المرور عبر الأمعاء بسهولة أكبر.
وقال الدكتور ميلور: "للحصول على أقصى استفادة من استهلاك الألياف، هناك حاجة إلى الكثير من السوائل حتى لا يلتصق الجزء الأكبر من الطعام في الأنبوب".

. زيت الزيتون مع القهوة

أـوصت الدكتور بورينج بشرب القهوة مع زيت الزيتون.
قالت: "هذه الوصفة التي شاركتها - ستحبينها. فهي تساعد في فقدان الوزن أيضًا".
وسلطت الضوء على دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية عام 2018، أظهرت أن تناول المزيد من الزيتون ساعد في تقليل الدهون في الجسم وضغط الدم لدى النساء.
وأظهر بحث منفصل نُشر في مجلة التغذية الكلوية في عام 2015، أن تناول ما يزيد قليلاً عن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا قلل من الإمساك لدى 50 متطوعًا.
ومن المعروف أيضًا أن القهوة تساعد على تسريع حركة الأمعاء، حيث يتسبب المشروب الحمضي الطبيعي في زيادة مستويات هرمون الغاسترين في الجسم، مما يحفز تقلصات العضلات في المعدة لتحريك الأمعاء.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن مزيج القهوة وزيت الزيتون قد يكون فعالاً في تخفيف الإمساك، إلا أنه ليس بالضرورة الأكثر صحة بالنسبة لك.
وقال الدكتور ميلور: "على الرغم من أن زيت الزيتون والقهوة قد يسرعان عملية الأمعاء، إلا أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى تهيج الأمعاء".
وأضاف: "من المهم أيضًا أن نتذكر أن النشاط البدني مهم للحفاظ على عادة أمعاء منتظمة وصحية كجزء من نمط حياة صحي".


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