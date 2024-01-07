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اعتراف رسمي.. أدوية هندية أنهت حياة 141 طفلًا

ادوية هندية
أدوية هندية
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ألزمت الحكومة الهندية، شركات الأدوية في البلاد بضرورة وضع معايير تصنيع جديدة في قطاع الأدوية خلال هذا العام.

وفيات بسبب أدوية مصنعة في الهنداضافة اعلان

وتأتي التعليمات الحكومية الجديدة بعد موجة وفيات خارج البلاد على صلة بأدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع، وقيمته 50 مليار دولار، وفقًا لصحيفة "اليوم".

مستوى جودة الأدوية الهندية

وأكدت الحكومة أنه يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر.
وأضاف إخطار الحكومة أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.

افتقار قطاع الدواء الهندي لأبسط القواعد

وكانت عمليات التفتيش قد كشفت في أغسطس الماضي على 162 مصنع أدوية، وتبين "افتقارها إلى اختبار المواد الأولية الواردة".
وذكرت أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

أخطاء شركات الأدوية الهندية الكبرى

وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرًا.

إفلاس الشركات إذا التزمت بالمعايير!!

وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبًا؛ لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وكانت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى ربطت دواء هنديًا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلاً في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.

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