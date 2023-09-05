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اشتراطات الغذاء والدواء حول الأغذية المقدمة في المنشآت الحكومية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
اشتراطات الغذاء والدواء حول الأغذية المقدمة في المنشآت الحكومية
أ أ
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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل "المعايير التغذوية" للأغذية المقدمة في المنشآت الحكومية، بهدف تعزيز ثقافة الغذاء الصحي في المنشآت الحكومية لتكون نموذجًا يقتدى به عالميًا.
وبهدف تشجيع منسوبي المنشآت الحكومية والخاصة على اتباع نظام غذائي صحي خلال أوقات تواجدهم بها.


تحسين السلوك الغذائي

ويسعى الدليل للمحافظة على الصحة العامة وتحسين السلوك الغذائي للفرد في المجتمع، مما ينتج عنه انخفاض معدلات العديد من الأمراض المزمنة.
ويستهدف الدليل المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام في القطاعات الحكومية والخاصة كالمطاعم والمقاهي.


الاشتراطات الخاصة بالمطاعم

واحتوى الدليل على الاشتراطات والضوابط الواجب توفرها لدى مقدمي خدمات الأغذية، حيث اشتملت الاشتراطات الخاصة بالمطاعم على:
توفير الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية.
أحجام مختلفة من الوجبات، وأصناف من الفواكه والخضار الطازجة.
خيارات عالية الألياف، وخيارات من اللحوم ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدهن.
أطعمة مطهية بطرق صحية، وصلصات قليلة الدسم مع أفضلية تقديمها منفصلة.
أطعمة منخفضة الملح والصوديوم أو استخدام بدائلهما.
اختيار منتجات لا تحتوي على سكريات مضافة.
إضافة إلى توفير مشروبات أكثر صحية، وحلويات قليلة السعرات الحرارية.


الاشتراطات الخاصة بالمقاهي

وتضمنت الاشتراطات الخاصة بالمقاهي، على: توفير خيارات عالية الألياف، وتوفير القهوة والشاي منزوعة الكافيين، وخيارات إضافية تكون قليلة أو خالية الدسم، وحلويات ومخبوزات قليلة السعرات الحرارية.

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