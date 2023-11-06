استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 210 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 نوفمبر، حيث شهدت استقراراً في معظم الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 240.23 ريال





عيار 21 يُسجل 210.12 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,471.84 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,471.29 ريال



وسجل عيار 24 نحو 240.23 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.19 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.12 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.17ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.13 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 240.23سعر جرام الذهب عيار 22 220.21سعر جرام الذهب عيار 21 210.2سعر جرام الذهب عيار 18 180.17سعر جرام الذهب عيار 14 140.13وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,471.84 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,229.00 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 240.21سعر جرام الذهب عيار 22 220.19سعر جرام الذهب عيار 21 210.18سعر جرام الذهب عيار 18 180.16سعر جرام الذهب عيار 14 140.12وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,471.29 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,211.19 ريال.