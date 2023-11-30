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استشاري: 7 أعراض لنقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال

أعراض نقص هرمون الذكورة
اختبار هرمون الذكورة
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حدد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة أعراض نقص هرمون الذكورة (التستوستيرون) لدى الرجال البالغين.

أعراض نقص هرمون الذكورة "التستوستيرون"اضافة اعلان


وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إن أعراض نقص هرمون الذكورة (التستوستيرون) لدى الرجال البالغين تشمل التالي:
- قلة شعر الجسم والوجه
- فقدان كتلة العضلات
- البرود والعجز الجنسي 
- صغر حجم الخصيتين 
- العقم
- زيادة حجم الثدي
- ضعف التركيز والاكتئاب
 -تساقط الشعر
- هشاشة العظام

نصائح مهمة

وينصح الأطباء الرجال والشباب وصغار السن بأهمية ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية والنوم مبكرا وتجنب التدخين.


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