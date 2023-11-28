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استشاري: 6 مخاطر لسكري الحمل على الأم

السكري
سكري الحمل
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حذر د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، من خطورة سكري الحمل على الأمهات.

خطورة سكري الحمل


وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": إن مخاطر سكري الحمل على الام تشمل التالي:
- زيادة الولادة القيصرية
- تسمم الدم
- زيادة المياه حول الجنين
- الولادة المبكرة
- تكرر حدوث سكر الحمل في الحمل اللاحق
- الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ما بعد الحمل 

نصيحة مهمة


وأكد د. ناصر الجهني، أن الاكتشاف المبكر وعلاج سكري الحمل يمنع أو يقلل المضاعفات على المرأة الحامل.
وينصح الأطباء بأهمية توفير الرعاية الكامل للمرأة الحامل، والحرص على حصولها على الغذاء المناسب والصحي لمرور فترة الحمل بدون مضاعفات والوقاية من مضاعفات سكري الحمل، فضلا عن تفادي مخاطر الولادة المبكرة.
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