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استشاري: 4 أنواع من الأدوية تضر مرضى ضعف عضلة القلب

القلب - صحة القلب
مرضى القلب
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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى القلب بالابتعاد عن بعض الأدوية.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": لمرضى ضعف عضلة القلب يجب أن يبتعدوا عن قائمة الأدوية التاليه قدر الإمكان:اضافة اعلان

أدوية تضر مرضى القلب


١.-مضادات الالتهابات غير الستيرويدية(مثل الايبوبروفين، اندوميثاسين...الخ)
٢.بعض منظمات النبض:فيرابامل،ديلتيازم.
٣.بعض أدوية السكري مثل الاكتوس
٤.بعض أدوية كهرباء القلب مثل الفليكانايد.

وفي وقت سابق، فند الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، المزاعم المتداولة، بأن الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف في الدماغ.

الاستحمام بالماء البارد



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "انتشر مقطع أن الاستحمام بالماء البارد ابتداءً بالرأس يسبب نزيف الدماغ".
وأضاف النمر: "الحقيقة أن الاستحمام بالماء البارد يعتبر نوعا من الرياضة لمن يستطيعه ويستمتع به كما أن البدء بالرأس لايسبب النزيف ولا الوفيات المفاجئة.. وهي إشاعة قديمة تتكرر بين الفينة والأخرى".


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