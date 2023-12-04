استشاري: 10 عوامل تسبب انخفاض الضغط

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حدد د. ناصر الجهني، استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء، بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي لانخفاض الضغط.

ومن ضمن هذه العوامل المسببة لانخفاض الضغط مايلي: اضافة اعلان





أهم أسباب انخفاض الضغط

- التوتر العاطفي أو الخوف أو الألم او التبرع بالدم (أكثر أسباب الإغماء شيوعًا)- استخدام بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم مثل مدرات البول أو أدوية الاكتئاب- الحمل- الجفاف (فقدان السوائل أو عدم شرب السوائل لفترة أو ناتج عن سوء التغذية)- النزيف الداخلي- قصور في وظيفة الغدة الكظرية- مشاكل طبية في القلب مثل صمامات أو عدم انتظام نبضات القلب أو ضعف متقدم في عضلة القلب- مشاكل الغده الدرقية- مشاكل في الجهاز العصبي المركزي- التهاب وتسمم الدم البكتيري