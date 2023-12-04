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استشاري: 10 عوامل تسبب انخفاض الضغط

علاج الضغط
انخفاض الضغط
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حدد د. ناصر الجهني، استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء، بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي لانخفاض الضغط.
ومن ضمن هذه العوامل المسببة لانخفاض الضغط مايلي:اضافة اعلان

أهم أسباب انخفاض الضغط



- التوتر العاطفي أو الخوف أو الألم او التبرع بالدم (أكثر أسباب الإغماء شيوعًا)
- استخدام بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم مثل مدرات البول أو أدوية الاكتئاب
- الحمل
- الجفاف (فقدان السوائل أو عدم شرب السوائل لفترة أو ناتج عن سوء التغذية)
- النزيف الداخلي 
- قصور في وظيفة الغدة الكظرية
- مشاكل طبية في القلب مثل صمامات أو عدم انتظام نبضات القلب أو ضعف متقدم في عضلة القلب 
- مشاكل الغده الدرقية
- مشاكل في الجهاز العصبي المركزي    
- التهاب وتسمم الدم البكتيري


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