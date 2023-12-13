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استشاري يوضح نسبة الكوليسترول الطبيعية للشخص السليم

الكوليسترول
الكوليسترول
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أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، النسبة الطبيعية للكوليسترول بالنسبة للشخص السليم.

نسبة الكوليسترول للشخص السليماضافة اعلان


وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "لا يسمح للشخص السليم الذي لايعاني من جلطات أو امراض مزمنة بأن يتجاوز كلستروله الضار ١١٥ LDL".

هذا وتوصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة موناش الأسترالية أن المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من دهون HDL-C، والمعروفة باسم "الكوليسترول الجيد"، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

خطورة ارتفاع الكوليسترول 


وتعد هذه الدراسة واحدة من أكبر الدراسات حول ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد والخرف لدى كبار السن الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، حيث بلغ عدد المشاركين 18668 شخصاً.

وتمت متابعة المشاركين 6.3 سنوات، ووجد الباحثون أنه من كان مستوى الكوليسترول الجيد مرتفعاً لديهم في بداية الدراسة لديهم خطر أعلى بنسبة 27% بالخرف مقارنة بالمشاركين الذين لديهم مستويات مثالية.

أهم نتائج الدراسة


وقالت الدكتورة منيرة حسين الباحثة الرئيسية: "نتائج الدراسة هذه يمكن أن تساعد في تحسين فهمنا للآليات الكامنة وراء الخرف، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث"، وفقا لـ"ساينس دايلي".

وأضافت: "في حين أننا نعلم أن الكوليسترول الجيد مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، فإن هذه الدراسة تشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم دوره عندما يكون مرتفعاً للغاية في سياق صحة الدماغ".


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