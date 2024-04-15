استشاري يوضح عوامل الخطورة للإصابة بالنوع الثاني من السكري

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والسمنة، بعض عوامل الخطورة للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس إن عوامل الخطورة للاصابة بالنوع الثاني من السكري تشمل التالي:



عوامل الخطورة للإصابة بالنوع الثاني من السكري



نصائح مهمة للوقاية من السكري



1- زيادة الوزن والسمنة، حيث تزيد خطورة الاصابة بالسكري من النوع الثاني بـ (٣ مرات) مقارنة بمن أوزانهم طبيعية2- وجود تاريخ عائلي للسكري من النوع الثاني يزيد خطورة الإصابة بالسكري بـ (مرتين ونصف تقريباً) مقارنة بمن ليس لديهم مصاب بداء السكري في الأقارب من الدرجة الأولى .3- النوم أقل من ٤ ساعات يومياً (قلة النوم) تزيد خطورة الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة ٤٨٪ ( النوم الكافي ٧ الى ٨ ساعات يومياً)4- الخمول وعدم مزاولة الرياضة تزيد خطورة الإصابة بالسكري بنسبة ٢٠٪وعادة ينصح خبراء الصحة بأهمية تناول الأطعمة الصحية والنوم مبكرا والحصول على القدر الكافي من النوم، وممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري، خاصة في حالة التقدم في العمر.