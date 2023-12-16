استشاري يوضح تأثير تغيير دواء الغدة الدرقية

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، تأثير تغيير دواء علاج الغدة الدرقية.
وقال الجهني، عبر حسابه في "منصة إكس"، إن "تغيير نوع حبوب الثايروكسين من شركة الى إخرى قد يؤثر على انتظام هرمونات الغدة الدرقية، لذلك يفضل استخدام نفس نوع الدواء".
دواء هرمون الغدة الدرقية
وأضاف الجهني: "إذا تم استخدام دواء لهرمون الغدة الدرقية من شركة أخرى يتم إعادة تحليل هرمونات الغدة الدرقية بعد شهرين من استخدام النوع الجديد ويفضل استشارة طبيبك".
وتابع الجهني: "ممكن تزود الجرعة إلى 125 يوميا قبل الإفطار بساعة أو أقل شئ نصف ساعة
مع ملاحظة الفيتامينات والأدوية الأخرى التي ممكن أن تمنع امتصاص حبوب هرمون الثايروكسبن وتعيد التحليل بعد شهرين".
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