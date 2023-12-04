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استشاري يوضح المقصود بـ كسل الغدة الدرقية تحت السريري

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كسل الغدة الدرقية تحت السريري
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أوضح د.ناصر الجهني استشاري أمراض السمنة والسكري والغدد الصماء، المقصود بكسل الغدة الدرقية تحت السريري.
وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "يعني كسل بسيط واضح بالتحليل فقط ويكون تحليل الهرمون المحفز TSH أقل من ١٠ في معظم الأحيان وهرمون الثايروكسين الحر fT4 طبيعي".اضافة اعلان

قصور الغدة الدرقية


وتابع الجهني "غالباً ليس هنالك أعراض او أعراض خفيفة، وتتطور نسبة كبيرة من المرضى إلى قصور الغدة الدرقية العلني مع الوقت وخاصة اذا الاجسام المضادة Anti TPO ايجابية

علاج  خمول الغدة الدرقية تحت الاكلينيكي(السريري):


وتابع الجهني أن العلاج قد يتطلب نقاش مشترك بين الطبيب ومن لديه خمول الغدة تحت الاكلينيكي وقد يتم معالجتها في حالات معينة أو ممكن المتابعة للتحاليل بدون علاج.


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