استشاري يوضح العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب

أدوية الحموضة وضعف الذاكرة اضافة اعلان



أقل جرعة من الدواء



هناك علاقة بين استخدام أدوية الحموضة والحرقان على المدى الطويل ونقص فيتامينB 12 مما قد يسبب ضعف الذاكرة واﻻعصاب

وكذلك نقص المغنيسيوم الذي قد يسبب الخفقان والتوتر.



لذلك علاج جذور المشاكل هو المطلوب وإعطاء أدوية يكون بشكل مؤقت ⏳



ملاحظة : لا توقف استخدام أدويتك بدون مراجعة… pic.twitter.com/enkv4U4LLn — د.صالح سالم الغامدي (@drsghamdi) December 22, 2023

أوضح د. صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب والضغط العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب.وقال الغامدي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "هناك علاقة بين استخدام أدوية الحموضة والحرقان على المدى الطويل ونقص فيتامينB 12 مما قد يسبب ضعف الذاكرة واﻻعصاب، وكذلك نقص المغنيسيوم الذي قد يسبب الخفقان والتوتر".وأضاف الغامدي "لذلك علاج جذور المشاكل هو المطلوب وإعطاء أدوية يكون بشكل مؤقت، مع ملاحظة عدم إيقاف استخدام الأدوية بون مراجعة وحاول أن تستخدم أقل جرعة ممكنة".