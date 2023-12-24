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استشاري يوضح العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب

حموضة المعدة
حموضة المعدة
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أوضح د. صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب والضغط العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب.

أدوية الحموضة وضعف الذاكرةاضافة اعلان


وقال الغامدي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "هناك علاقة بين استخدام أدوية الحموضة والحرقان على المدى الطويل ونقص فيتامينB 12 مما قد يسبب ضعف الذاكرة واﻻعصاب، وكذلك نقص المغنيسيوم الذي قد يسبب الخفقان والتوتر".

أقل جرعة من الدواء


وأضاف الغامدي "لذلك علاج جذور المشاكل هو المطلوب وإعطاء أدوية يكون بشكل مؤقت، مع ملاحظة عدم إيقاف استخدام الأدوية بون مراجعة وحاول أن تستخدم أقل جرعة ممكنة".


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