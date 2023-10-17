استشاري يوضح أسباب نزيف ملتحمة العين.. رقم (4) شديد الخطورة

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حذر د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة نزيف ملتحمة العين والأسباب التي قد تؤدي إلى هذا النزيف.





أسباب نزيف ملتحمة العين اضافة اعلان



الأعراض

عوامل الخطورة

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في إكس "هناك أربعة أسباب لحدوث نزيف العين أو ما يعرف لدى البعض بنزيف ملتحمة العين".وأضاف أن نزيف العين الذي يظهر (تحت الملتحمة)، يعود إلى ارتفاع الضفط الشديد.وتابع النمر أن أسباب حدوث ذلك النزيف تعود أيضا عدة عوامل منها:- الكحة الشديدة- تناول أدوية السيولة- أو حدوث التهاب فيروسي.- عوامل الخطورة تشمل مشاكل السكر والضغط لدى البعضأبرز مؤشر من مؤشرات النزف تحت المُلتحمة وجود بُقعة حمراء بارزة على الجزء الأبيض للعين (صُلبة العين).وعلى الرغم من مظهره الدموي، إلا أن النزف تحت الملتحمة لا يسبب تغيُّرًا في الرؤية أو إفرازات من العين أو ألمًا. وقد ينحصر الانزعاج في وجود وخزٍ على سطح العَين.تتضمن عوامل خطر الإصابة بالنزف تحت الملتحمة:1- داء السكري2- ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)3- بعض أدوية تسييل الدم، مثل وارفارين (كومادين، جانتوفين) وأسبيرين4- اضطرابات تخثر الدم