استشاري يوضح أسباب فشل عمليات الحمية وإنقاص الوزن

أسباب فشل الحمية وإنقاص الوزن

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أوضح الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب فشل عمليات الحمية وإنقاص الوزن.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "هام لمن يعانون من السمنة وزيادة الوزن .. من المتعارف عليه طبياً عند فقدان الوزن سواء عن طريق الحمية الغذائية أو أدوية التحسس أو عمليات السمنة ينتبه الجسم بإن هنالك تغير قد حصل فيه وبعد عدة أشهر يبدأ الجسم بممانعة نقصان الوزن ويسمى هذا (ثبات الوزن) ".وتابع "يبدأ بعد ذلك الوزن بالزيادة تدريجاً والسبب ليس ناتج عن كسل الشخص، ولكن يعود السبب إلى ثبات الوزن وزيادته بعد نقصانه إلى :- زيادة الجوع (زيادة هرمون الجوع غرلين )- نقصان هرمونات الشبع (GLP-1,CCk,PYY) وجميعها تؤدي الى زيادة الاكل وثبات وزيادة الوزن- أيضاً يكون هنالك هبوط في معدل الحرق في الجسم (الجسم لا يحرق السعرات بالشكل المضبوط).زيادة الوزن مجدداً خلال عاموأضاف الجهني: "وجدت الدراسات الطبية أن ٣٠ الى ٥٠٪ من الوزن المفقود بالحمية أو حقن التنحيف يتم زيادته خلال سنة واحدة فقط .