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استشاري يوجه نصيحة مهمة لمرضى السكري

السكري
السكري
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وجه د.ناصر الجهني نصائح مهمة لمرضى السكري من الرجال والنساء لضبط السكر والحفاظ على الصحة والوقاية من مضاعفات المرض.

نصيحة لمرضى السكرياضافة اعلان


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "هام لكل مصابي السكري البالغين الرجال والنساء (الغير حوامل) أهداف قراءات السكر بالدم -وضغط الدم-والدهون والكولسترول المطلوبة لتقليل مضاعفات السكري، فضلها وناقشها مع الفريق الطبي في كل زيارة والتي تشمل التالي:
- هدف السكر الصائم وبين الوجبات المطلوب يكون ٨٠-١٣٠ ملغم
- هدف السكر بعد الاكل بساعتين من بداية الوجبة ١١٠-١٨٠ ملغم
- السكر التراكمي يكون من ٦.٥-٧٪
- هدف ضغط الدم اقل من ١٣٠/٨٠ في معظم الحالات 
- هدف الكولسترول الضار LDL اقل من ٧٠ ملغم /دل في حال عدم وجود مرض قلبي وعائي 
وأقل من ٥٠ ملغم/دل في حال وجود مرض قلبي وعائي 
- هدف الكولسترول المفيد HDL اكثر من ٤٠ ملغم/دل في الذكور وأكثر من ٥٠ ملغم/دل في الاناث 
- هدف الدهون الثلاثية TG أقل من ١٥٠ ملغم /دل
- أهداف الزلال (البروتين ) في البول البومين/كرياتينين اقل من ٣٠ ملغ/غم
وأضاف الجهني، إن هذه القراءات مثل الثوب ما تناسب كل مصاب بالسكري وبعضها يطبق في عمر معين عن غيره وضروري تستشير الفريق الطبي المعالج لمعرفة القراءات المطلوبة للتحكم بالسكري الخاصة بك ولا تستخدم أهداف غيرك .

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