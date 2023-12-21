استشاري يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب منذ الصغر

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وجه الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب منذ سن صغيرة وتفادي الإصابة بالأمراض الخطيرة.





الحفاظ على صحة القلب



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": ردا على سؤال "عمري صغير وأبغى أحافظ على قلبي بسلوك بسيط.. لو بسوي شيء واحد فقط وش بترشح ؟".وأجاب النمر بقوله: "تحكم في ردود أفعالك لظروف الحياة، وهذا يعني الابتعاد عن القلق والتوتر وسرعة الانفعال".

وفي وقت سابق، حث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب على مراقبة ثلاثة أرقام قد يترتب على حدوث تغير فيها مشاكل صحية.



وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "ثلاثة أرقام ليس لك عُذْرٌ بجهلها أبداً حتى ولو كنت سليمًا:

١.ضغطك: الطبيعي تحت ١٣٠/ ٨٠

٢.كلسترولك الضار:الطبيعي تحت ١١٥

٣.السكري:الطبيعي تحت ١٠٠".



قياس ضغط الدم



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وحول ما إذا كانت هذه الأرقام تنطبق على كل الأعمار؟، أجاب النمر بأنها تقتصر فقط على البالغين.وأشار في رده على أحد المتابعين إلى أن الجينات الوراثية قد تسبب خللاً في هذه المعدلات الطبيعية.ووفقًا لوزارة الصحة، فإن قياس ضغط الدم يبدأ من عمر 18 عامًا فما فوق، ويظهر رقم الضغط الانقباضي في الأعلى والانبساطي في الأسفل، بحيث يكون طبيعيًا عند (أقل من 120- أقل من 80).وما قبل المرضي عند ما بين (120- 89) و(139- 80)، ومرتفعًا عند ما بين (140- 90) و(159- 99)، وشديد الارتفاع عند (أكثر من 160- أكثر من 100).