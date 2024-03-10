استشاري يكشف مفاجأة حول تأثير الصيام على مريض السكري

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قال استشاري الباطنية والغدد الصماء، الدكتور نويد الزمان، إنه لا صحة لما يتردد حول التأثير السلبي للصيام على مرضى السكري.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "هناك معلومة خاطئة أن الصيام قد يؤثر على مريض السكري بشكل سلبي".

وتابع: "لابد أن يراجع (المريض) الطبيب بداية من رجب وشعبان، للتأكد من مدى انتظام السكر، ونوعية العلاجات التي يحصل عليها، وما إذا كان قد يحتاج إلى تغيير في الجرعات، أو تخفيفها، وتنظيم مستويات السكر، ولسؤاله حول ما إذا كان يصوم أم لا".





أبرز السلوكيات السلبية لمريض السكري



وكشف الطبيب عن أبرز السلوكيات السلبية، وقال إنها تنقسم إلى ثلاث سلوكيات:-سلوكات علاجية لها علاقة بالدواء ونوعيته والجرعة ومدى الانتظام عليه.-سلوكيات غذائية - ينصح المرضى بالتعجل في الإفطار، وتأخير السحور، وشرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور، وعدم التركيز فقط على النشويات والسكريات سريعة المفعول التي ترفع مستوى السكرى سريعًا.-سلوكيات رياضية.