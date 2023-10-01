استشاري يكشف مفاجأة بشأن الزبادي منتهية الصلاحية

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كشف استشاري أمراض القولون والمستقيم، د. خليفة الملحم، أن هناك فوائد عديدة للزبادي منتهية الصلاحية.





فوائد الزبادي منتهية الصلاحية اضافة اعلان



لا ضرر من تناول الزبادي منتهية الصلاحية



وأوضح في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الزبادي تحتوي على بكتيريا مفيدة للرجال والنساء والأطفال، والكثير من الناس لا يعرف عن ذلك شيئًا.وأضاف أن الزبادي موجودة عادة في كل بيت، ولا تخل الثلاجات منها، ولو قمنا بتجربة أن نتناولها خاصة المنتهية الصلاحية فإنها مفيدة جدًا في حالات الإمساك والإسهال أيضًا.وبين الطبيب المتخصص، أن تناول الزبادي منتهية الصلاحية لا ضرر منها ولا خوف لوجود تلك البكتيريا النافعة التي جعلها الله عز وجل سببًا في علاج الكثير من الأمراض وخاصة الجهاز الهضمي.