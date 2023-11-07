استشاري يروي تجربته مع مرض الضغط.. كيف تخلص من الدواء بطرق آمنة؟

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روى د. صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب والضغط تجربته مع مرض الضغط، وكيف تمكن من التخلص من الدواء وأعراضه السلبية على الصحة.

وقال الغامدي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "منذ حوالي 15 سنة قررت التركيز في تخصصي على مرض الضغط باعتباره منتشر وقابل للعلاج وفوائد التحكم فيه كبيرة جدا في حماية القلب والكلى والجهاز العصبي والعيون". اضافة اعلان





الإصابة بالمرض



يد الله مع الجماعة



وأضاف "منذ ثلاث سنوات أصبت بالضغط فأدركت صعوبة أخذ دواء كل يوم ونجحت ولله الحمد في التخلص منه وهذا غير سقف طموحي إلى مستوى أعلى وهو مساعدة المراجعين في تفعيل الأساليب اللادوائية للتحكم في الضغط بشكل طبيعي والحمدلله توفقنا كفريق طبي بشكل كبير."وتابع أنه يمكن التخلص من الدواء من خلال "تنظيم الأكل والابتعاد عن الزيوت السيئة والسكر وما يرفع سكر الدم بسرعة، وممارسة الرياضة، وتمارين التنفس العميق، وتناول مكملات مثل المغنيسيوم".وختم د.. الغامدي بقوله " أدعو كل طبيب إلى التركيز على مرض واحد في تخصصه والوصول لمستوى خبرة عالي جدا في هذا المرض مع عدم إغفال باقي التخصص بالتأكيد وتفعيل التعاون مع أخصائيي التغذية والنفس.. فيد الله مع الجماعة".