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استشاري يحذر من خطورة هذا النوع من المعطرات على مرضى الربو

العطور الصناعية
المعطرات الصناعية
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وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة لحماية مرضى الربو من مشاكل العطور الصناعية.

خطورة المعطرات الصناعيةاضافة اعلان

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا: "إن ٢٧% من مرضى الربو تزداد عليهم الأعراض بعد التعرض للعطور الصناعية artificial scents".
وأضاف النمر : "لذا أرجو من المسؤولين عن العيادات الطبية الابتعاد عن المعطرات الكهربائية خاصةً إذا كان المراجعون يعانون من الربو".
وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة، أن الشموع المعطرة تخفف التوتر، لكنها تزيد خطر الإصابة بالصداع النصفي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأضرارها أكبر بكثير من فوائدها.

أضرار الشموع العطرية


وأوضح  خبراء أن ضررها أكبر بكثير من فوائدها، خاصة لضغطها السلبي على أنظمة إزالة السموم في الأجسام.

الدراسة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأعدها أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في هنغاريا الدكتور تاماس بانديكس، الذي ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيّج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأكدت الدراسة أهمية التهوية المنتظمة المنازل، بفتح النوافذ. واعتبرت أن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي، هي تقليل المواد الكيميائية التي تُستخدم داخلياً.

استراتيجية تنظيف الهواء


وكشفت الصحيفة أنّ وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة تنبّهت للأمر مسبقاً وأصدرت "استراتيجية تنظيف الهواء"، التي تركز على خطر "الروائح المتطايرة" من الأدوات المنزلية شائعة الاستخدام، والتي يمكن أن تشمل الشموع المعطرة، إلى جانب منتجات التنظيف والعطور.

وشدد الخبراء، على أن حرق الشموع ينتج مادة سامة، وذلك بعد دراسة على حوالى 60 منزلاً تبيّن أن الشموع المحترقة كانت المصدر الرئيسي لجزيئات التلوث فيها. 

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