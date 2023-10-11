استشاري يحذر من خطورة نزيف الجهاز الهضمي السفلي (فيديو)

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من خطورة نزيف الجهاز الهضمي السفلي.



أهمية تلقي العلاج



وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إنه لا ينبغي إهمال النزيف مهما كان السبب؛ حتى لو كان السبب شيء بسيط مثل البواسير". اضافة اعلان

وأضاف الذيابي "أن النزيف يسبب فقر الدم ويؤثر على كامل الجسم، ومن المهم جدًا في حالة وجود نزيف في الجهاز الهضمي السفلي من مراجعة الطبيب المختص وعلاج السبب".



أهم أعراض المرض



ويوضح الأطباء، أن النزيف المعوي أو النزف الهضمي لا يُعد مرضًا بحد ذاته، ولكنه عَرَض من الممكن ظهوره بسبب العديد من الأمراض المختلفة.

ويتم تقسيم النزيف من جهاز الهضمي إلى ما يأتي:

• نزيف من الجهاز الهضمي العلوي: الذي يشمل المريء، والمعدة، والاثنا عشر.

• نزيف من الجهاز الهضمي السفلي: الذي يشمل الأمعاء الدقيقة.

وقد يكون النزيف خفيفًا فقط ويختفي بدون علاج طبي، ولكن يُوجد حالات يكون فيها النزيف صعبًا ويعرض الحياة للخطر، ولكن في كل حالات النزيف يجب التوجه لتلقي المساعدة الطبية.



أعراض النزيف المعوي



إن النزيف المعوي هو عَرَض وليس مرضًا بحد ذاته، فقد يؤدي النزيف لظهور أعراض جانبية مختلفة بحسب مكان النزيف وكميته، والتي تشمل الآتي:



- فقر الدم: قد يؤدي النزيف المستمر لتطور فقر الدم، وذلك بسبب نقص كمية الحديد اللازمة لإنتاج الهيموغلوبين بدلًا عن ذلك المفقود بالنزيف.

- تغوط أسود: يكون الغائط بلون أسود بسبب وجود دم متحلل فيه.

تغوط مدمّي: غائط بلون دموي بسبب نزيف من الأجزاء السفلية، حيث لا يتحلل الدم أو بسبب نزيف بكميات كبيرة.

- قيء دموي: تقيؤ دم بسبب نزيف من جهاز الهضمي العلوي.



