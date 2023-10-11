الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يحذر من خطورة نزيف الجهاز الهضمي السفلي (فيديو)

الجهاز الهضمي
نزيف الجهاز الهضمي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من خطورة نزيف الجهاز الهضمي السفلي.

أهمية تلقي العلاج

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إنه لا ينبغي إهمال النزيف مهما كان السبب؛ حتى لو كان السبب شيء بسيط مثل البواسير".اضافة اعلان
وأضاف الذيابي "أن النزيف يسبب فقر الدم ويؤثر على كامل الجسم، ومن المهم جدًا في حالة وجود نزيف في الجهاز الهضمي السفلي من مراجعة الطبيب المختص وعلاج السبب".

أهم أعراض المرض

ويوضح الأطباء، أن النزيف المعوي أو النزف الهضمي لا يُعد مرضًا بحد ذاته، ولكنه عَرَض من الممكن ظهوره بسبب العديد من الأمراض المختلفة.
ويتم تقسيم النزيف من جهاز الهضمي إلى ما يأتي:
• نزيف من الجهاز الهضمي العلوي: الذي يشمل المريء، والمعدة، والاثنا عشر.
• نزيف من الجهاز الهضمي السفلي: الذي يشمل الأمعاء الدقيقة.
وقد يكون النزيف خفيفًا فقط ويختفي بدون علاج طبي، ولكن يُوجد حالات يكون فيها النزيف صعبًا ويعرض الحياة للخطر، ولكن في كل حالات النزيف يجب التوجه لتلقي المساعدة الطبية.

أعراض النزيف المعوي

إن النزيف المعوي هو عَرَض وليس مرضًا بحد ذاته، فقد يؤدي النزيف لظهور أعراض جانبية مختلفة بحسب مكان النزيف وكميته، والتي تشمل الآتي: 

- فقر الدم: قد يؤدي النزيف المستمر لتطور فقر الدم، وذلك بسبب نقص كمية الحديد اللازمة لإنتاج الهيموغلوبين بدلًا عن ذلك المفقود بالنزيف.
- تغوط أسود: يكون الغائط بلون أسود بسبب وجود دم متحلل فيه.
تغوط مدمّي: غائط بلون دموي بسبب نزيف من الأجزاء السفلية، حيث لا يتحلل الدم أو بسبب نزيف بكميات كبيرة.
- قيء دموي: تقيؤ دم بسبب نزيف من جهاز الهضمي العلوي.

اقرأ أيضا

الجوع
9:10 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشاري: 8 أسباب للشعور بالجوع المستمر.. السادس أخطرها

الالتهاب الرئوي
8:32 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الالتهاب الرئوي

الاستحمام
5:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

التهابات خطيرة.. طبيبة تحذر من إهمال 3 مناطق في الجسم عند الاستحمام

العنب
4:16 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لكبار السن.. تناول العنب يوميًا يحسن الرؤية

اقرأ أيضا

لمرضى كورونا.. فوائد مذهلة لــ "القرفة"

تحذير مهم: إيقاف الأسبرين بعد الدعامة يسبب جلطات القلب

تحذير طبي للشباب.. 4 مخاطر لاستخدام هرمونات تكوين العضلات

5 أسباب لرعشة العين.. متى تكون علامة خطر؟

دراسة: الأزمات العصبية في بداية العمر تنتقل إلى ثلاثة أجيال متتالية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حقن اوزمبك 2:57 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

بعض أدوية إنقاص الوزن تزيد من خطر الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي

أطعمة مقلية 2:00 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

3 نصائح للوقاية من أضرار الأطعمة المقلية

الجهاز الهضمي 4:31 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لمرضى القولون العصبي.. تجنب تمامًا هذه الأطعمة الخمسة

فيتامين د 6:41 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 علامات تظهر عند نقص فيتامين "أشعة الشمس"

اقرأ أيضا

الموظف الآلي
12:03 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الموظف الآلي "نور" يباشر عمله في "التخصصي" لخدمة الموظفين

الوجبات السريعة
11:40 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تسبب الإدمان مثل المخدرات.. مطالب بوضع علامات تحذيرية على الوجبات السريعة

مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي
10:23 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"الغذء والدواء" تُحذر: مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي

العيش بصحة وسعادة
9:34 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

5 نصائح تعزز الصحة وتطيل العمر حتى 100 عام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
11:55 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

IMG-20231010-WA0043
8:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

أهم 10
8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أمطار الرياض
8:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة