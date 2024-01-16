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استشاري يحذر من خطورة النوم بهذه الطريقة: قد يسبب الوفاة خاصة لـ 3 فئات

النوم
النوم في الأجواء الباردة
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة النوم في الأجواء شديدة البرودة.

خطورة النوم في الأجواء الباردةاضافة اعلان


وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن النوم أثناء البرد القارس تحت ١٠ مئوية في أماكن شبه مكشوفة وليس فيها وسائل تدفئة وليس هناك ملابس ثقيلة مناسبة يعرّض الشخص للوفاة أثناء النوم خاصةً  الأطفال وكبار السن والمرضى".

النوم على الجانب الأيسر والكوابيس

في سياق متصل، أظهرت دراسة نشرت في مجلة "النوم والتنويم المغناطيسي"، أن الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر هم الأكثر عرضة للكوابيس.
ووفقًا للنتائج، فإن الذين ينامون على جانبهم الأيسر لديهم فرصة بنسبة 41 في المئة في رؤية أحلام سيئة، مقارمة بـ 15 في المئة لأولئك الذين ينامون على جانبهم الأيمن تراودهم هذه الأحلام.
قالت تشيونج، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يرتبط بالكوابيس لأن النوم على الجانب الأيسر يضع المزيد من الضغط على القلب. عندما يكون هناك توتر، تكون نوعية النوم سيئة، ومن المؤكد أن الكوابيس تتبع ذلك". 
على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2018 أن المرضى الذين ينامون على جانبهم الأيسر أظهروا تغيرات في نشاط القلب.
وقال الباحثون إن هذا الأمر مؤشر على التوتر، وذلك لأن القلب من المرجح أن يتحرك بمقدار ضئيل إلى اليسار واليمين في هذا الوضع مقارنة بالآخرين. 

النوم على الجانب الأيمن ونشاط القلب

وفي الوقت نفسه، لم يظهر المشاركون الذين ناموا على جانبهم الأيمن أي تغييرات تقريبًا في نشاط القلب.
لكن من غير المرجح أن يسبب هذا أي مشاكل صحية إذا لم تكن تعاني بالفعل من مشاكل في القلب موجودة مسبقًا. وإذا كنت تعاني من مرض القلب أو قصور القلب، فإن التغيير في نشاط القلب قد يؤدي إلى عدم الراحة. 
وقالت خبيرة فك رموز الأحلام، إن النوم على ظهرك قد يسبب أيضًا أحلامًا مزعجة.
 وأضافت: "الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس الليلي هم أكثر عرضة للانتقال من النوم العميق إلى النوم الخفيف ويشعرون بأحلام مرتبطة بالقلق". 
وقالت الدكتورة ليزا بيلارز، رئيسة قسم الأعصاب وطب النوم في كايزر بيرماننت في أتلانتا، لموقع "إيفريداي هيلث"، إن هذا أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. 
وتابعت: "بالنسبة للأفراد الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم المعروف أو غير المعروف، فمن الشائع أن تكون درجة انقطاع التنفس أسوأ أثناء النوم (على الظهر) مقارنة بوضعيات النوم الجانبية أو المنبطحة (على البطن)". 

انقطاع التنفس أثناء النوم

وأشارت إلى أنه "في الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، ينهار مجرى الهواء أو يكاد ينهار، وهذا يؤدي إلى انخفاض الأكسجين وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم".
وهذه التقلبات يمكن أن تؤدي إلى استجابة الجسم للقتال. وقالت الدكتور بيلارز: "قد تكون هذه الاستجابة الفسيولوجية مرهقة، أو يمكن أن يسبب انقطاع التنفس شعورًا بالاختناق التام". 
وأوضحت: "يمكن لأي من هذه السيناريوهات أن تساهم في تطور الأحلام المزعجة أو الكوابيس". 
وأوضحت تشيونج، أن"أفضل طريقة هي النوم في الوضع الأمثل للتنفس الصحي، والذي من المحتمل أن يكون على جانبك الأيمن، والذي من المحتمل أن يكون أفضل للحلم". 
غير أن تجنب الكوابيس لا يتعلق فقط بوضعية نومك، إذ "أن العامل الحاسم دائمًا عندما يتعلق الأمر بالنوم هو راحتك"، وفقًا لخبيرة فك رموز الأحلام. 
وأضافت: "في الواقع، أفضل طريقة للتأثير على محتوى الأحلام السيئة هي أن تبدأ دائمًا بنظافة نومك". 

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