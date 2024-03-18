الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

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استشاري يحذر من خطورة القهوة على الفطور.. ابدأ بالماء

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الماء
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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بتناول الماء في بداية تناول طعام الفطور في رمضان وليس القهوة.اضافة اعلان

تناول الماء على الفطور

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس: "نصيحة.. (ابدأ) فطورك في رمضان بكوب ماء وليس بفنجان قهوة...لأن القهوة تزيد الجفاف ولا تعطي الجسم حاجته من الماء.. (الماء أولاً وليس القهوة أولاً)".

هذا ويؤكد الأطباء، أن أجسامنا تحتاج للكثير من المشروبات والسوائل المهمة والمفضلة صحيا خلال شهر رمضان المبارك.
ويعد اختيار السوائل والمشروبات أمرا مهما خلال شهر رمضان تجنبا للأضرار التي تلحق بالصحة عامة والمعدة والقولون خاصة، لذا يجب اختيار الفضل خلال الشهر المبارك.

مشروبات صحية في شهر رمضان:

1-الماء: يساعد على عملية الهضم، ويمنح الترطيب للجسم.
2- الحليب والتمر: يمنح الطاقة ويحافظ على معدل الأنسولين في الدم.
3- قمر الدين "عصير المشمش": غني بالألياف وفيتامين "a" ، ويساعد على الهضم.
4- عصير الليمون بالنعناع: شراب غني بفيتامين" c"، ويمنح الانتعاش والطاقة.
5- الموز بالحليب: غني بالطاقة ويمنحك القدرة على الصيام في اليوم التالي.
6- الكركديه: يساعد على إنقاص الوزن، ويدعم صحة القلب والكبد.

مشروبات لتقوية عضلة القلب في رمضان:

كما توجد أيضا مشروبات لتقوية عضلة القلب في رمضان ، ولكن بجانب نظام غذائي متوازن يساعد القلب على الصمود طوال فترة الصيام ومنها:
1-عصير الرمان:
يعتبر الرمان من الفواكه المفيدة لصحة القلب؛ حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على منع تصلب وضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب.
2- عصير البنجر:
كما يعد عصير البنجر واحدا من أبرز المشروبات التي تقوي عضلة القلب، وذلك لأنه يحتوي على مادة النيترات التي تساعد على تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية.
 وبالتالى تزيد من وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم والقلب مما يساعد في دعم صحة القلب.

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