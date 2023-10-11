استشاري يحذر الشباب من ممارسات خطيرة تدمر الصحة

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إقدام الشباب على استخدام الهرمونات المنشطة.





خطورة الهرمونات المنشطة اضافة اعلان



خطورة المكملات



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "إن استخدام الشباب للهرمونات المنشطة لزيادة تكوين العضلات والحصول على جسم مثالي جذّاب؛ قد يسبب سرعة الغضب، ارتفاع الكلسترول، الضعف الجنسي، العقم المؤقت أو الدائم".وفي وقت سابق، حذرت دراسة طبية حديثة من المخاطر الجسيمة المترتبة على أخذ "الأندروستينديون"، وهو أحد المكملات التي يتم بيعها للرياضيين، لمساعدتهم على بناء العضلات بسرعة، ورفع مستويات هرمون التستوستيرون.ووفقا لدراسة نُشرت مؤخرا في مجلة Molecules، فإنه يمكن للأطباء تقديم جرعات "الأندروستينديون" للوقاية من بعض الأمراض المزمنة أو علاجها، إلا أن لذلك العديد من الآثار الجانبية.وأوضح موقع "مايو كلينيك" الطبي، إن أخذ مكملات "الأندروستينديون" على المدى الطويل من قبل الرجال، يمكن أن يؤدي إلى ضمور الخصية والعجز الجنسي.أيضا في المقابل، قد تصاب النساء اللواتي يستخدمن هذا المكمل بخصائص ذكورية مثل الصلع وثخانة الصوت وزيادة شعر الوجه، هذا إلى جانب جلطات دموية.