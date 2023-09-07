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استشاري يحذر الشباب من سلوكيات خاطئة تسبب أمراضاً خطيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
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حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الشباب من سلوكيات خاطئة تسبب أمراضا خطيرة.اضافة اعلان

إنزال الوزن بسرعة


وقال النمر، عبر حسابه في منصة "إكس": "أحذر الشباب من الحمية الشديدة وقلة شرب السوائل لإنزال الوزن بسرعة لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى هبوط الضغط والإغماء".

الأطعمة والكوليسترول


وفي وقت سابق، حذّر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، من خطورة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث تسبّب عديداً من المضاعفات السلبية على صحة الأشخاص.

وأضاف د. خالد النمر؛ أن هناك عديداً من الأمراض التي يسبّبها ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل اللحوم، حيث النسبة العالية من الكوليسترول الزائد تسبّب ترسبات على الشرايين يمكن أن تؤدي إلى حدوث الذبحة والنوبة القلبية والسكتة المخية.

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