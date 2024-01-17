استشاري يُبشر هؤلاء المرضى: ليست جميع الأورام خبيثة (فيديو)

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بشّر استشاري المخ والأعصاب، د. مازن العتيبي، المرضى بأن جميع الأورام ليست خبيثة.





استشاري يُبشر هؤلاء المرضى: ليست جميع الأورام خبيثة اضافة اعلان



pic.twitter.com/HE9QxQJtqD #الإخبارية فيديو | استشاري المخ والأعصاب د. مازن العتيبي: ليست جميع الأورام خبيثة.. لكن الصورة النمطية للمريض تعطي انطباعا أنه سرطان وواجب الطبيب المعالج شرح المصطلح #النشرة_الأولى January 17, 2024

تجارب على استخدام "الكيتامين" لعلاج السرطان



الكيتامين لتخدير الحيوانات



وبشر العتيبي في تصريحات لـ"الإخبارية"، مرضى الأورام بأنه ليست كل الأورام تعتبر خبيثة، وأن هناك أنواعًا من الأورام كثير منها حميد.وأشار إلى أن اكتشاف الورم قد يعطي مدلولات للمريض بعدة عن المعنى المقصود، مشيرًا إلى أن مصلطح "الورم" يعنى أساسًا أنه عبارة عن وجود نسيج أو كتلة غير طبيعية نتيجة نشاط في نمو النسيج.وبين أن المصطلح قد يُستخدم أيضًا في الأورام الحميدة، مبينًا أن الصورة النمطية للمريض تعطي انطباعًا أنه سرطان، وأن هذا واجب الطبيب المعالج شرح المصطلح للمرضى.يأتي هذا في وقت أظهرت فيه نتائج اختبارات معملية واعدة، أن الكيتامين، المعروف على نطاق واسع باسم "مهدئ الخيول" قد يكون قادرًا على قتل الخلايا السرطانية.ويستخدم الكيتامين بشكل واسع في الطب البيطري في تخدير الحيوانات حيث إنه يسبب حالة تشبه النشوة مع تخفيف الألم، والتهدئة.لكن الدواء يحمل سمعة مثيرة للجدل بسبب الأعراض المرتبطة بالكيتامين مثل الإدمان والهلوسة وفي الحالات القصوى يؤدي إلى الموت.