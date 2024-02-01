استشاري: مريض الإيدز يستطيع الزواج من آخر غير مصاب وإنجاب أطفال سليمين

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قال الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، إن الشخص المصاب بالإيدز يستطيع الزواج من آخر غير مصاب والإنجاب بشكل طبيعي. اضافة اعلان

وأضاف باهيري لبرنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الفيروس له مرحلتان؛ المرحلة الأولى (HIV)، وهو عبارة عن فيروس ينتشر في المرض، حيث لا تظهر أية أعراض ويستمر من 8 إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن المريض إذا اكتشف الحالة في تلك المرحلة يمكنه الحصول على العلاج مدى الحياة، نظرًا لأنه مرض مزمن.





المرحلة الثانية (الإيدز)



ولفت إلى أنه في حال اكتشف المرض في المرحلة الثانية (الإيدز) التي تشمل أعراضها: فقدان الوزن، السخونة، يكون العلاج صعبًا، لكنه ليس مستحيلاً.وأوضح أنه إذا حصل المريض على العلاج لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر يصبح المرض في الدم "صفر"، ولا ينتقل المرض إلى شخص آخر.وبين الطبيب، أن المريض يمكنه الزواج من شخص آخر غير مصاب، وإنجاب أطفال سليمين تمامًا.