استشاري مخ وأعصاب: الحزن والهم يأكل الدماغ أكلاً ولهذا تعوذ منه النبي ﷺ (فيديو)

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حذر الدكتور هاني الجهني، استشاري جرحة المخ والأعصاب من خطر الأحزان والهموم على دماغ الإنسان، ناصحًا بشكل خاص إلى التغافل وغض الطرف للحفاظ على سلامته.

وقال الجهني في مقطع فيديو نشره حساب "هيئة المشاهير" في منصة "إكس": "النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن".





الحزن يأكل دماغ الإنسان



فن التغافل





وجدت ان الحزن والهم .. ياكل دماغ الأنسان اكلاً ، ولهذا تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم د. هاني الجهني - إستشاري جراحة مخ وأعصاب :وجدت ان الحزن والهم .. ياكل دماغ الأنسان اكلاً ، ولهذا تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم pic.twitter.com/HXzgutnqRP April 22, 2024

وأضاف: "من خبرتي البسيطة مع المرضى، وجدت أن الحزن يأكل دماغ الإنسان أكلاً، ويؤثر عليه بشكل كبير".وتابع: "الأسبوع الماضي أتى رجل مع اثنين من أبنائه، وكان يبدو عليه أنه محترم ومرتب وشخصية جيدة، لكنه أصبح مثل الطفل، بعد أن صار بدون عقل".وتابع: "هذا الرجل شخص بنوع من أنواع الخرف، على الرعم من أنه ليس كبيرًا في السن، فهو في نهاية الخمسينات، لكن سبحان الله في فترة بسيطة تغير عقله تمامًا".وأردف: "كان أبناؤه حزينين عليه، وأحدهم قال لي: كان والدي شخصة مهمة، بالنسبة لأبنائه، وفي دائرته الأسرية، وكان يعمل على حل المشاكل، ويعول عليه، ويحمل هم الناس كلها، فسبحان الله عقله ما تحمل".وأوضح أن "هذا تشخيصي للموضوع، لأني رأيت كثيرًا من الناس يعانون من ذلك، حتى إن امرأة أتت إلى العيادة مع بناتها، وقد تغير وضعها بين يوم وليلة بسبب الحزن على والدتها، بعد أن دخلت المستشفى، ومن شدة الحزن عليها فقدت العقل، وأصبحت لا ترد على أحد، بينما خرجت والدتها من المستشفى".لهذا، أوصى استشاري جراحة المخ والأعصاب بتعلم فن التغافل في الحياة، قائلاً: "تغافلوا.. تغافلوا.. تغافلوا.. الإنسان منذ الصغر يتعلم في التغافل، لأن الحياة كلما تقدمت فيها كلما أصبحت موحشة، والله سبحانه وتعالى يقول: "لقد خلقنا الإنسان في كبد".