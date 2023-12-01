استشاري: فحوصات فترة الحمل لا تُظهر تشوهات العمود الفقري (فيديو)

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أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال والكبار، د. وائل الشايع، أن الفحوصات في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين. اضافة اعلان

جاء ذلك في لقاء له على قناة "الإخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس"، مؤكدًا على أهمية تتبع حالة الأطفال بعد الولادة لفترة قد تمتد لعامين.





فحوصات فترة الحمل لا تظهر كل التشوهات



العوامل التي تسبب التشوهات لدى الأطفال



عوامل الإصابة بتشوهات العمود الفقري الوراثية



pic.twitter.com/IqPgQNDexZ #الإخبارية فيديو | استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال والكبار د. وائل الشايع: الفحوصات في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين #برنامج_120 December 1, 2023

الفحوصات في فترة الحمل لا تظهر كل التشوهات، تقريبًا بنسبة 50% فقط، وبعضها لا تتضح إلا بعد ولادة الطفل، وقد تطول الفترة لبعد سنتين أو ثلاث.عندما يبدأ الطفل في المشي أو يظهر لديه عدم تحكم في التبول، لأن ولادة الطفل سالمًا ليس معناه أنه ليس لديه مشاكل في العمود الفقري.وعن أسباب التشوهات لدى الأطفال قال إن هناك عوامل بيئية، إضافة إلى إصابة المرأة الحامل بالسكر، وبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وأدوية التشنج، ونقص الفيتامينات عند الحامل.وأكد على أن هناك عوامل وراثية، فإذا كان هناك أحد أفراد العائلة مصابًا بأمراض وراثية يمكن أن تسبب احتمالية الإصابة في الدماغ والعمود الفقري.وأشار إلى أن التلوث البيئي يتمثل في طبيعة الأكل، واللحوم المعالجة، كلها ترسبات يمكن أن تنقل التشوهات إلى الأطفال.