الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: فحوصات فترة الحمل لا تُظهر تشوهات العمود الفقري (فيديو)

وائل الشايع
الدكتور وائل الشايع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال والكبار، د. وائل الشايع، أن الفحوصات في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين.اضافة اعلان
جاء ذلك في لقاء له على قناة "الإخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس"، مؤكدًا على أهمية تتبع حالة الأطفال بعد الولادة لفترة قد تمتد لعامين.


فحوصات فترة الحمل لا تظهر كل التشوهات

الفحوصات في فترة الحمل لا تظهر كل التشوهات، تقريبًا بنسبة 50% فقط، وبعضها لا تتضح إلا بعد ولادة الطفل، وقد تطول الفترة لبعد سنتين أو ثلاث.
عندما يبدأ الطفل في المشي أو يظهر لديه عدم تحكم في التبول، لأن ولادة الطفل سالمًا ليس معناه أنه ليس لديه مشاكل في العمود الفقري.

العوامل التي تسبب التشوهات لدى الأطفال

وعن أسباب التشوهات لدى الأطفال قال إن هناك عوامل بيئية، إضافة إلى إصابة المرأة الحامل بالسكر، وبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وأدوية التشنج، ونقص الفيتامينات عند الحامل.

عوامل الإصابة بتشوهات العمود الفقري الوراثية

وأكد على أن هناك عوامل وراثية، فإذا كان هناك أحد أفراد العائلة مصابًا بأمراض وراثية يمكن أن تسبب  احتمالية الإصابة في الدماغ والعمود الفقري.
وأشار إلى أن التلوث البيئي يتمثل في طبيعة الأكل، واللحوم المعالجة، كلها ترسبات يمكن أن تنقل التشوهات إلى الأطفال.


اقرأ أيضا

الحقن البلاستيكية
4:17 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

الغذاء والدواء الأمريكية: قصور محتمل في الحقن البلاستيكية الصينية

هيئة المواصفات
3:14 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"المواصفات": المنظفات تحمل خطورة عالية.. وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدامها

الواح التقطيع
2:59 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

جدل قائم.. ألواح التقطيع الخشبية هل تحتوي على البكتيريا؟

قصور القلب
9:30 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. دواء للسكري يقلل أمراض القلب

اقرأ أيضا

دراسة: زيادة الأحماض الأمينية في الطعام ترفع خطر الإصابة بمرض خطير

استشاري: 7 أعراض لنقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال

منظمة الصحة العالمية : 249 مليون حالة ملاريا في العالم

العلماء يكتشفون أخيرًا سر الإصابة بالصداع النصفي

باحثون: قهوة الصباح اليومية تسبب ضرر دماغي خطير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فيروس كورونا
2:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

مخاوف من وباء عالمي.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الرئوي الغامض في الصين

المعكرونة
12:17 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تناول المعكرونة يؤدي إلى الشعور بالسعادة.. تعرف على السبب

البروكلي
11:01 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

فوائد مذهلة للبروكلي.. يزيد متوسط العمر المتوقع

سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة
10:23 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

بعد اكتشاف أول حالة بشرية ببريطانيا.. أعراض سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

نمر - طعام
3:49 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

شيء لا يُصدق.. فهد مفترس يشارك شبانًا بالمملكة طعام العشاء (فيديو)

نزاهة
3:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. "نزاهة": توقيف 146 مواطنًا ومقيمًا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)

الضمان الاجتماعي
2:06 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. معرفة قيمة مبلغ الاستحقاق الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

حديقة الروابي
1:32 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

للعوائل الراغبة في يوم مختلف.. نزهة واستجمام في حديقة الروابي بالرياض