استشاري طب نفسي: مشاهير يتعمدون بث الأفكار المسمومة (فيديو)

أ أ

قال استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، إن هناك مشاهير يتعمدون بث الأفكار المسمومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.





الأفكار المسمومة للمشاهير على منصات التواصل



اضافة اعلان

وأضاف العقيل في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن هؤلاء يتقصدون بث الأفكار المسمومة، وبخاصة لأسباب شخصية، كأن يكون عاش على سبيل المثال معاناة لفترة معينة.وأشار إلى أن ما سماهم بـ "المشاهير السامين" دائمًا ما يعملون على إثارة قضايا مثل الجانب الأسري، والزواج، وهذا الأخير لا توجد له معايير واضحة، إذ يختلف من منطقة إلى منطقة، ومن عائلة لأخرى.وتابع: "فهذه عادة هي البيئة الخصبة التي يبثون من خلالها محتواهم، ويعملون على زعزعة الشعور بالارتياح والقناعة والاستقرار"، محذرًا من أن هؤلاء "أخطر فئة"، وإذا ما قوبلوا بالتنمر أو بالسخط فإنهم يدركون أنهم وصلوا إلى مطامحهم.وقال استشاري الطب النفسي، إن مثل هؤلاء لا يتأثرون بالانتقاد اللاذع، لأنهم كانوا يتقصدون ذلك في الأساس.