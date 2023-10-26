استشاري: سرطان الثدي يحتاج رعاية طوال العام

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طالب استشاري علاج الأورام بالأشعة الدكتور هدير مصطفى مير، جميع القطاعات الصحية العامة والخاصة إلى عدم اقتصار التوعية بسرطاني الثدي، وعنق الرحم في أكتوبر الوردي فقط، بل يجب أن تكون على مدار العام. اضافة اعلان

وقال إن رصد مجلس شؤون الأسرة في استطلاع أجراه إلكترونيًا، عدم معرفة 85.7 % من سيدات المجتمع بكيفية الوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم، مؤشر غير مبشر بالخير، داعيًا إلى ضرورة استمرار التوعية بالمرضين على مدار العام، وفقا لـ "البلاد".





سرطان الثدي والرحم يتصدران السجلات





فحص الماموجرام





انقسام غير طبيعي للخلايا





تناول الطعام الصحي



خصوصًا أن سرطان الثدي وعنق الرحم من الأمراض التي تتصدر سجلات الأورام السرطانية على المستوى العالمي، كما أن الاكتشاف المبكر يمثل أهم مراحل العلاج في تعافي المرضى، وعدم تطور المرض إلى مراحل خطيرة.وأشار مير إلى أن الجهود التي تبذل من القطاعات الصحية في جانب التوعية بالأمراض السرطانية كبيرة وملموسة، ولكن يجب في المقابل أن تحرص السيدات على الجوانب الوقائية التي تساعد على الاكتشاف المبكر.وقال إن السيدة مطالبة بعد سن الأربعين بإجراء فحص الماموجرام لرصد وجود أي تغيرات قبل الأربعين، وهناك الفحص السريري، إذ توجد أعراض معينة، منها تغيرات في حلمة الثدي، وإفرازات تخرج منها، وتورمات تحت الإبطين وفي الثدي.وأضاف: “هناك الفحص الذاتي الذي يعتمد على فحص المرأة نفسها، وهي ضرورية لمعرفة أية تغيرات تطرأ على طبيعة الثدي، أما في جانب سرطان عنق الرحم، فهناك مسحة عنق الرحم ويمكن إجراؤها سنويًا، فذلك يساعد على الكشف المبكر عن الإصابة.وأشار مير إلى أن سرطان الثدي، هو انقسام غير طبيعي وغير منتظم لخلايا الثدي عند المرأة، ويحدث غالبًا في خلايا القنوات الحليبية، ويؤدي إلى تكوين ورم كامن، ونتيجة لتعدد انقسام الخلايا عشوائيًا يكبر حجم الورم بسرعة.ويؤدي إلى انتشاره في الجسم عن طريق الدم والقنوات الليمفاوية، ويعتبر سرطان الثدي الأكثر شيوعًا بين أنواع السرطان الأخرى، التي تصيب النساء والمسبب الأول للوفاة من بين جميع الأمراض السرطانية.ونصح مير أفراد المجتمع للوقاية من أي نوع من أنواع السرطان بشكل عام بالحرص على الفحص الوقائي، والاهتمام بتناول الطعام الصحي الغني بالخضار والفواكه والسمك، والإقلال من الطعام الدسم، وممارسة التمارين الرياضية يوميًّا، والمحافظة على وزن مثالي.