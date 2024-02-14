استشاري: جميع النتائج عن استنساخ كائن بشري حي "مفبركة"

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وافقت المملكة مؤخرًا على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الذي تمنع النقل النووي والتشطير الجيني، ونقل الحمض النووي للخلايا الجنسية.





الاستنساخ البشري



الاستنساخ اعتداءً على كرامة وخصوصية الإنسان



وتمنع الاتفاقية، إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني؛ لجعله متطابقًا جينيًّا مع كائن بشري آخر.. وتمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن. ويُمنع استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. كما تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري، ومنع إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.وقال استشاري أمراض النساء والولادة وطب الأجنة، الدكتور وجيه العالي في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن الاستنساخ "خطير، لأنه ينتج عنه صراحة اعتداءً على كرامة وخصوصية الإنسان".وأضاف أنه في عام 2006/2007 زعمت دولة آسيوية نجاح عملية استنساخ بشري، "لكن بعد التحقق والتثبت من الدوريات العملية تبين أنها نتائج مفبركة، وبالتالي تم حذفها".وتابع: "والإجابة القصيرة: لا يوجد كائن حي بشري إلى الآن تم استنساخه".