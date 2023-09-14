استشاري جلدية يوضح طريقة علاج مشاكل تشقق وجفاف القدمين

علاج تشقق القدمين



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ماذا تعرف عن تشقق القدمين



أوضح د. متعب التميمي، استشاري طب الجلدية، أفضل طرق علاج مشاكل تشقق القدمين.وقال التميمي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "لجفاف القدمين الشديد وتشققهااستعمل كريم يحتوي على ١٠-٤٠٪ يوريا، مرة أو أكثر يوميا، وستحصل على نتائج مبهرة بإذن الله".وأضاف أنه يمكن إضافة حمض الصفصاف (السالسيليك اسيد) أو حمض الحليب (لاكتيك اسيد) يزيد من الفعالية.ويوضح الأطباء، أن تشققات الكعب تُعرف أيضًا بالشروخ، التي قد تسبب الإزعاج ولكن في بعض الأحيان تؤدي إلى مزيد من المشاكل الخطيرة إذا أُهمل علاجها. فمعالجة تشققات الكعب يتطلب منك منح قدميك القليل من الرعاية، التي تبدأ من الترطيب مرتين في اليوم على الأقل.وينصح الأطباء، بالبحث عن المرطبات الغليظة (ايوكرين، سيتافيل، وغيرهما). وبعض المرطبات تحتوى على عناصر ملينة للجلد، ومنها اليوريا، وحمض السلسليك، أو حمض ألفا هيدروكسي، التي تساعد في تقشير الجلد الميت. وقد تتسبب في الشعور بقليل من الوخز أو الحكة.كذلك يُنصح بمنح كعبيك المزيد من العناية قبل النوم من خلال نقع القدمين لمدة 10 دقائق في ماء عادي او بالصابون وتجفيفهما جيدًا. ويتبع ذلك فرك الكعبين باللوفة أو الأداة المقشرة للقدمين وذلك للمساعدة في التخلص من الجلد الميت.كذلك ينصح الأطباء بدهان الكعبين بكريم ذي قاعدة دهنية وثقيل أو هُلام النفط (الفازلين، أو مرهم اكوافور، وغيرهم)، ثم ارتداء زوج من الجوارب القطنية الرقيقة عند النوم، وذلك لتعزيز عملية الترطيب.ويحذر الأطباء من خطولة أهمال الكعوب المتشققة أو الجافة، وذلك لأنه بمرور الوقت قد ينتج عنها شقوق عميقة تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. وإذا لم تفدك خطوات العناية الشخصية بالقدمين، فعليك التحدث مع طبيبك حول الخيارات العلاجية الأخرى.