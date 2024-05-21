استشاري: تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحة بالمملكة (فيديو)

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قال الدكتور نبيل محمد، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، إن عمليات وتقنيات تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحةٌ بالمملكة.
د. نبيل محمد (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحة بالمملكة@jalmuayqil@BrashaNabeel#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/N258rtT4Mf— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 20, 2024
تكلفة تجميد الأجنةوأضاف في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن تكلفة تجميد الأجنة متاحة للجميع لا تتجاوز الـ2000 أو 2500 ريال، في حين أن إجمالي التكلفة في برنامج أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري تصل إلى ما يقرب من 20 ألف ريال
وأوضح أن متوسط التكلفة يتراوح ما بين 22 إلى 24 ألف ريال، شاملة عملية أطفال الأنابيب وحفظ الأجنة لمدة سنتين على أن يتم دفع رسوم اشتراك سنويًا بعد ذلك.
د. نبيل محمد (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): تكلفة تجميد الأجنة متاحة للجميع لا تتجاوز الـ2000 أو 2500 ريال والتكلفة في برنامج أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري تقارب 20 ألف ريال@jalmuayqil@BrashaNabeel#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LVbnJHRvc7— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 20, 2024
تجميد الأجنة ليس له محاذير أخلاقيةوأوضح أن تجميد الأجنة ليس له محاذير أخلاقية، لكنه يجب الاحتراز عند إرجاعها في المستقبل، وذلك من خلال موافقة الزوجين والتأكد من أن الزواج قائم.
د. نبيل محمد (استشاري العقم وأطفال الأنابيب): تجميد الأجنة ليس له محاذير أخلاقية طالما بموافقة الزوجين والزواج قائم@jalmuayqil@BrashaNabeel#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3aUPmrDCQ5— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 20, 2024
تجميد الحيوانات المنوية إلى ما بعد سن الستينوأشار استشاري العقم وأطفال الأنابيب إلى إمكانية تجميد الحيوانات المنوية لرجل في عمر الأربعين، والاستفادة منها بعد الستين.
وقال: "هذا الأمر تقنيًّا ممكن، ولا يوجد فيه أي إشكالية أو حرج من الناحية الشرعية والتقنية".
هل يستطيع رجل بعمر الأربعين تجميد حيواناته المنوية والاستفادة منها بعد الـ60؟..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 20, 2024
د. نبيل محمد (استشاري العقم وأطفال الأنابيب) يجيب@jalmuayqil@BrashaNabeel#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/He84ZsSzpR