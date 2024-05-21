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استشاري: تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحة بالمملكة (فيديو)

الحمل الفائق
عمليات تجميد الأجنة متاحة بالمملكة
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قال الدكتور نبيل محمد، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، إن عمليات وتقنيات تجميد الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية متاحةٌ بالمملكة.اضافة اعلان


تكلفة تجميد الأجنة

وأضاف في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن تكلفة تجميد الأجنة متاحة للجميع لا تتجاوز الـ2000 أو 2500 ريال، في حين أن إجمالي التكلفة في برنامج أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري تصل إلى ما يقرب من 20 ألف ريال
وأوضح أن متوسط التكلفة يتراوح ما بين 22 إلى 24 ألف ريال، شاملة عملية أطفال الأنابيب وحفظ الأجنة لمدة سنتين على أن يتم دفع رسوم اشتراك سنويًا بعد ذلك.

تجميد الأجنة ليس له محاذير أخلاقية

وأوضح أن تجميد الأجنة ليس له محاذير أخلاقية، لكنه يجب الاحتراز عند إرجاعها في المستقبل، وذلك من خلال موافقة الزوجين والتأكد من أن الزواج قائم.

تجميد الحيوانات المنوية إلى ما بعد سن الستين

وأشار استشاري العقم وأطفال الأنابيب إلى إمكانية تجميد الحيوانات المنوية لرجل في عمر الأربعين، والاستفادة منها بعد الستين. 
وقال: "هذا الأمر تقنيًّا ممكن، ولا يوجد فيه أي إشكالية أو حرج من الناحية الشرعية والتقنية".

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