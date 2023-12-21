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استشاري بالمؤتمر الطبي يُبشر مرضى الروماتيزم بأمر طال انتظاره (فيديو)

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المؤتمر الطبي لمستجدات علاج أمراض الروماتيزم
أ أ
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قال استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم، د. ياسر باوزير: إن المؤتمر الطبي لمستجدات علاج أمراض الروماتيزم هدفه تطوير المعرفة في علم أمراض الجهاز الحركي وتشخيصه وعلاجه.اضافة اعلان

كيفية إجراء الأبحاث المتعلقة بالأمراض الروماتيزمية

وأضاف، في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن المؤتمر يركز هذا العام على كيفية إجراء الأبحاث المتعلقة بالأمراض الروماتيزمية وتطويرها، مع العمل على الحد منه في المجتمع، بمعرفة نسب المرض وكيفية علاجه.


وأوضح أنه من ضمن الأمراض التي يتطرق لها المؤتمر أمراض الذئبة الحمراء والروماتويد الصدفية الروماتيزمية، إضافة إلى مرض التهاب الأوعية الدموية.

المؤتمر يناقش كشف وعلاج هذه الأمراض

وبين أن هذه الأمراض وغيرها لها تأثير على الفرد والمجتمع، وأن المؤتمر يهدف إلى تشخيصها مبكرًا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات وطرف علاجها، مع مناقشات وورش عمل تتعلق بمرض التليف الرئوي والمناعي والنقرس والنقرس الكاذب والأمراض التي تتعلق بالأنسجة الضامة والعضلات.

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