استشاري بالمؤتمر الطبي يُبشر مرضى الروماتيزم بأمر طال انتظاره (فيديو)

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قال
استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم، د. ياسر باوزير: إن المؤتمر الطبي لمستجدات
علاج أمراض الروماتيزم هدفه تطوير المعرفة في علم أمراض الجهاز الحركي وتشخيصه
وعلاجه.
كيفية
إجراء الأبحاث المتعلقة بالأمراض الروماتيزميةوأضاف، في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن المؤتمر يركز هذا العام على كيفية إجراء الأبحاث المتعلقة بالأمراض الروماتيزمية
وتطويرها، مع العمل على الحد منه في المجتمع، بمعرفة نسب المرض وكيفية علاجه.
وأوضح أنه من ضمن الأمراض التي يتطرق لها المؤتمر أمراض الذئبة الحمراء والروماتويد الصدفية الروماتيزمية، إضافة إلى مرض التهاب الأوعية الدموية.
المؤتمر
يناقش كشف وعلاج هذه الأمراضوبين
أن هذه الأمراض وغيرها لها تأثير على الفرد والمجتمع، وأن المؤتمر يهدف إلى تشخيصها
مبكرًا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات وطرف علاجها، مع مناقشات وورش عمل تتعلق
بمرض التليف الرئوي والمناعي والنقرس والنقرس الكاذب والأمراض التي تتعلق
بالأنسجة الضامة والعضلات.
فيديو | استشاري أمراض الباطنة والروماتيزم د. ياسر باوزير: المؤتمر الطبي لمستجدات علاج أمراض الروماتيزم هدفه تطوير المعرفة في علم أمراض الجهاز الحركي وتشخيصه وعلاجه#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/P3OGE1Wn3i— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 21, 2023