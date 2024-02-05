الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري باطنة وأورام: المعلومات الطبية على مواقع التواصل قد تؤدي للوفاة (فيديو)

المعلومات الطبية والانترنت
المعلومات الطبية على وسائل التواصل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكد استشاري الباطنية والأورام بمستشفى التخصصي الدكتور فهد المقبل على أن الصيام المتقطع لمريض السرطان قد يؤدي لوفاته ومن الخطأ أخذ المعلومات من الإنترنت.اضافة اعلان

خطورة المعلومات الطبية من الإنترنت

وقال الدكتور المقبل لقناة "الإخبارية" إن البحث عن العلاج في الانترنت، بدون أي رقابة أو مظلة علمية يمثل خطر شديد على الصحة، وهناك أخطاء كثيرة جدا نواجهها في العيادة من مثل هذه الحالات.
وأضاف، الصيام المتقطع قد يؤدي إلى وفاة مريض السرطان، لأنه لم يلجأ إلى العلاج الطبيعي الحائز على موافقة الجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها، ومبني على أسس وبراهيم وتجارب عملية.

المؤسسات الرسمية هى الجهات القادرة على تحديد العلاجات

وأشار إلى أن هناك مؤسسات عالمية تجزم بصلاحية العلاج، وهى وحدها تسطيع أن تحدد هل يفيد المريض أم لا، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية والأمريكية والأوروبية.
وتابع، هناك مؤسسات تعمل على إتاحة الأدوية الفعالة للعلاج بعد جهد كيبر في إثبات ذلك، ولديها القدرة العملية على الحكم الصحيح على الأدوية، وهى وحدها مصدر المعلومة وليس الإنترنت المفتوح للجميع.

انتشار ظاهرة الاستشارات الطبية على وسائل التواصل

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستشارات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بات كثيرون يعتمدونها كأداة تساعدهم في عملية التقصي والتشخيص عوضا عن زيارة الطبيب.
ولم تكتفِ المنصات الاجتماعية من الهيمنة على عالمي التواصل والترفيه فقط، بل سرعان ما غدت مصدرا للاستشارات الطبية والصحية، ويعتبرها البعض بديلا لزيارة عيادات الأطباء التي تزين الشهادات جدرانها.

ثلث الشباب الأمريكي يفضلون وسائل التواصل على الطبيب

هذا ما أظهره مسح تابع لشركة "تشيرتي آر إكس" الطبية الأميركية، الذي بيّن أن ثلثَ الشباب الأميركيين من فئة الجيل "زد" يفضلون "تيك توك" على الطبيب للحصول على الاستشارات الطبية.
وكذلك فإن 44 في المائة منهم يعتمدون على "يوتيوب" في الحصول على التشخيص الطبي، وفقا لـ "نيوز عربية".


اقرأ أيضا

3 طرق بسيطة تساعدك على التخلص من حب الشباب في الظهر

7 أطعمة لا غنى عنها لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

3 طرق لتنام سريعًا إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ بالليل

دراسة: النشاط البدني يقلل الإصابة بمرض خطير يصيب الرجال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

كبار السن
4:55 م الأحد، 04 فبراير 2024

6 أسباب وراء الحوادث الشائعة لكبار السن.. الوقاية والعلاج

خطورة السجائر الإلكترونية
3:32 م الأحد، 04 فبراير 2024

بالتفاصيل.. هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن السجائر الإلكترونية

الوزن الزائد
3:08 م الأحد، 04 فبراير 2024

"سهلة بشكل لا يصدق".. أفضل طريقة لحرق الدهون في 12 خطوة

شرب الماء
1:08 م الأحد، 04 فبراير 2024

الماء يساعد على إنقاص الوزن.. إليك الكمية التي يجب أن تشربها يوميًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كاميرا مراقبة
1:18 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. خطوة بخطوة.. كيف تكتشف كاميرات سرية في غرف الفنادق والحمامات؟

الصلاة والأطفال
1:09 م الإثنين، 05 فبراير 2024

كيف تزرع في طفلك حب الصلاة منذ الصغر؟.. خطوات عملية لكل أب وأم

images
12:13 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى

الزكاة
11:36 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
11:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية

الكحة2
10:54 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الصحة" تجيب على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين