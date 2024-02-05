استشاري باطنة وأورام: المعلومات الطبية على مواقع التواصل قد تؤدي للوفاة (فيديو)

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أكد استشاري الباطنية والأورام بمستشفى التخصصي الدكتور فهد المقبل على أن الصيام المتقطع لمريض السرطان قد يؤدي لوفاته ومن الخطأ أخذ المعلومات من الإنترنت. اضافة اعلان





خطورة المعلومات الطبية من الإنترنت



المؤسسات الرسمية هى الجهات القادرة على تحديد العلاجات



انتشار ظاهرة الاستشارات الطبية على وسائل التواصل



ثلث الشباب الأمريكي يفضلون وسائل التواصل على الطبيب



وقال الدكتور المقبل لقناة "الإخبارية" إن البحث عن العلاج في الانترنت، بدون أي رقابة أو مظلة علمية يمثل خطر شديد على الصحة، وهناك أخطاء كثيرة جدا نواجهها في العيادة من مثل هذه الحالات.وأضاف، الصيام المتقطع قد يؤدي إلى وفاة مريض السرطان، لأنه لم يلجأ إلى العلاج الطبيعي الحائز على موافقة الجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها، ومبني على أسس وبراهيم وتجارب عملية.وأشار إلى أن هناك مؤسسات عالمية تجزم بصلاحية العلاج، وهى وحدها تسطيع أن تحدد هل يفيد المريض أم لا، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية والأمريكية والأوروبية.وتابع، هناك مؤسسات تعمل على إتاحة الأدوية الفعالة للعلاج بعد جهد كيبر في إثبات ذلك، ولديها القدرة العملية على الحكم الصحيح على الأدوية، وهى وحدها مصدر المعلومة وليس الإنترنت المفتوح للجميع.انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستشارات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بات كثيرون يعتمدونها كأداة تساعدهم في عملية التقصي والتشخيص عوضا عن زيارة الطبيب.ولم تكتفِ المنصات الاجتماعية من الهيمنة على عالمي التواصل والترفيه فقط، بل سرعان ما غدت مصدرا للاستشارات الطبية والصحية، ويعتبرها البعض بديلا لزيارة عيادات الأطباء التي تزين الشهادات جدرانها.هذا ما أظهره مسح تابع لشركة "تشيرتي آر إكس" الطبية الأميركية، الذي بيّن أن ثلثَ الشباب الأميركيين من فئة الجيل "زد" يفضلون "تيك توك" على الطبيب للحصول على الاستشارات الطبية.وكذلك فإن 44 في المائة منهم يعتمدون على "يوتيوب" في الحصول على التشخيص الطبي، وفقا لـ "نيوز عربية".