الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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استشاري: العاملون بهذه الوظائف الأكثر عرضة للإصابة بالضغوط النفسية

الوظائف الأكثر عرضة للإصابة بالضغوط النفسية
العاملون بالمجال الطبي أكثر عرضة للصغوط النفسية
أ أ
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قال استشاري الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، الدكتور ماهر بن جديد، إن العاملين ببعض الوظائف أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالضغوط النفسية.اضافة اعلان
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "العاملون في وظائف معينة تستلزم الضغط النفسي، مثل العاملين في القطاع الصحي، وبخاصة ممن يعملون بالطوارئ، حيث تكثر الوفيات (بين المرضى)، وأيضًا العاملون بالرعاية المركزة". 

العاملون في المراقبة الجوية

وأشار إلى العاملين أيضًا في مجال المراقبة الجوية، والذين يحددون ارتفاع وسرعة الطائرات طوال الوقت.
ولفت أيضًا إلى الأشخاص الذين لديهم استعداد نفسي للإصابة بالأمراض النفسية. علاوة على الأشخاص المغتربين الذين يظلون مغتربين لفترة طويلة بعيدة عن الأهل. 
وتحدث كذلك عن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط اجتماعية كثيرة، عدم نجاح في الزواج، أو وجود أسرة دائمة.

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