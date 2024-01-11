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استشاري : الاستحمام بالماء البارد في الشتاء أمر صحي بشرط

الاستحمام - دش - استحمام
الماء البارد
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قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن الاستحمام بالماء البارد في الشتاء مفيد للصحة.

الاستحمام بالماء البارد في الشتاءاضافة اعلان


وأوضح النمر، أن الاستحمام والاغتسال بالماء البارد في الشتاء أمر صحي ولكن بشرط، أن يتحمل الشخص هذا الأمر، أو لمن يطيقه.

بعض فوائد الاستحمام بالماء البارد

ويعدد الأطباء بعض فوائد الاستحمام بالماء البارد والتي من أبرزها ما يلي:
- زيادة الشعور باليقظة.
- تحفيز عمل جهاز المناعة.
- تحسين الدورة الدموية.
- تخفيف حكة الجلد.
- تحسين المزاج.
- تسريع عملية الشفاء والتعافي.
- تخفيف الشعور بالألم.
- تخفيف ألم العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية.

أهمية استشارة الطبيب


وينصح الخبراء، بأهمية الرجوع للطبيب المختص واستشارته قبل الاستحمام بالماء البارد في حال كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

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